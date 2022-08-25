Суд наложил арест на гостиницу «Днестр» во Львове из-за российского владельца — Finance.ua

Суд наложил арест на гостиницу «Днестр» во Львове из-за российского владельца Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

Лычаковский районный суд Львова наложил арест на здания львовской гостиницы «Днестр» и киевского Premier Palace, которые связывают с российским политиком Александром Бабаковым.

Как сообщили во Львовской областной прокуратуре, 19 августа суд арестовал помещение двух гостиниц — в центре Львова и Киева, принадлежащих предприятию, бенефициарными владельцами которого являются граждане россии. Стоимость имущества арестованных гостиниц оценивается почти в 1 млрд грн. Кроме того, суд арестовал корпоративные права предприятия на общую сумму более 100 млн грн. Вскоре арестованное имущество будет передано в управление Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

По данным следствия, владельцы компании, занимающейся управлением гостиницами, подделали официальные документы и получили контрольный пакет акций сети отелей. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК (мошенничество и служебный подлог).

В прокуратуре не разглашают названия компании, которой принадлежит сеть отелей, однако, по данным источников ZAXID.NET, речь идет о кипрской компании Pumori Enterprises Investments Ltd, которая связывается с находящимся под санкциями в Украине, Евросоюзе и США российским политиком Александром Бабаковым и его бизнес-партнерами. Конечной бенефициарной владелицей компании указана гражданка Франции Наталия Селиванова.

Во Львове компания владеет гостиницей «Днестр», а в Киеве — одной из самых старых гостиниц Premier Palace. Общая площадь арестованного имущества составляет 28 тыс. м2.

9-этажная гостиница «Днестр» была построена в 1980-1982 годах в стиле советского модернизма по проекту архитекторов Людмилы Нивиной, Анатолия Консулова и Ярослава Мастило. Четырехзвездочный отель входит в тройку крупнейших гостиниц Львова (166 номеров).

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