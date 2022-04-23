Суд наложил арест на ГОК российского миллиардера Шелкова в Украине — Finance.ua

Суд наложил арест на ГОК российского миллиардера Шелкова в Украине

Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Бюро экономической безопасности разоблачило горно-обогатительный комбинат в умышленном уклонении от уплаты налога на прибыль более 10 млн грн, суд наложил арест на акции и счета предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что предприятие в течение 2020-2021 годов осуществляло фактический экспорт добываемого титансодержащего сырья в адрес предприятий России и Беларуси, хотя «на бумаге» комбинат поставлял это сырье австрийской компании. Стоимость проданной продукции умышленно занизили на сумму свыше 56 млн. грн., из-за чего государство потеряло свыше 10 млн. грн. поступлений от налога на прибыль.

Впоследствии суд наложил арест на 100% корпоративных прав предприятия и его счета в украинских банках. Директору комбината по факту умышленного уклонения от налогов уведомлено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

По данным ЭП, речь идет об ООО «Демуринский ГОК». Комбинат разрабатывает Волчанское месторождение на Днепропетровщине и зарегистрировано на кипрскую оффшорную компанию «Лимпиеза Лимитед». По данным Youcontrol, конечным бенефициаром предприятия является российский миллиардер Михаил Шелков.

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