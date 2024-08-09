Суд легализовал рейдерский захват земли Музея в Пирогово — СМИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суд легализовал рейдерский захват земли Музея в Пирогово — СМИ

Фондовый рынок
106
Суд легализовал рейдерский захват земли Музея в Пирогово — СМИ
Суд легализовал рейдерский захват земли Музея в Пирогово — СМИ
Министерство культуры заявило, что апелляционный суд «фактически легализовал» рейдерский захват части территории и помещений Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Музей в Пирогово) в Киеве.
Об этом говорится в сообщении МКИП, пишет kyivschina24.com.
Речь идет о захвате недвижимого имущества нежилых зданий и земельного участка общей площадью более 17 800 квадратных метров, используемых Музеем в Пирогово с 1970-х годов. В Министерстве указывают, что это имущество было зарегистрировано на подставных лиц.
Музей обратился за защитой в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины. Офис еще в 2022 году отменил незаконную регистрацию. Также возбуждено уголовное дело по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора Украины.
Однако рейдерский захват решили легализовать через судебное решение, пишет МКИП. У первой инстанции не вышло — Хозяйственный суд Киева полностью отказал в удовлетворении иска и оставил в силе приказ Офиса антирейдерства.
Однако 7 августа Северный апелляционный хозяйственный суд решил отменить приказ Министерства юстиции.
«Своими действиями Северный апелляционный хозяйственный суд фактически легализовал рейдерский захват части территории и помещений Национального музея…», — говорится в сообщении министерства.
Теперь Музей в Пирогово при поддержке МКИП будет обращаться в Верховный суд по этому вопросу.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.