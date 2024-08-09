Суд легализовал рейдерский захват земли Музея в Пирогово — СМИ Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Суд легализовал рейдерский захват земли Музея в Пирогово — СМИ

Министерство культуры заявило, что апелляционный суд «фактически легализовал» рейдерский захват части территории и помещений Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Музей в Пирогово) в Киеве.

Об этом говорится в сообщении МКИП, пишет kyivschina24.com

Речь идет о захвате недвижимого имущества нежилых зданий и земельного участка общей площадью более 17 800 квадратных метров, используемых Музеем в Пирогово с 1970-х годов. В Министерстве указывают, что это имущество было зарегистрировано на подставных лиц.

Музей обратился за защитой в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины. Офис еще в 2022 году отменил незаконную регистрацию. Также возбуждено уголовное дело по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора Украины.

Однако рейдерский захват решили легализовать через судебное решение, пишет МКИП. У первой инстанции не вышло — Хозяйственный суд Киева полностью отказал в удовлетворении иска и оставил в силе приказ Офиса антирейдерства.

Однако 7 августа Северный апелляционный хозяйственный суд решил отменить приказ Министерства юстиции.

«Своими действиями Северный апелляционный хозяйственный суд фактически легализовал рейдерский захват части территории и помещений Национального музея…», — говорится в сообщении министерства.

Теперь Музей в Пирогово при поддержке МКИП будет обращаться в Верховный суд по этому вопросу.

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