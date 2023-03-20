Суд конфисковал киевский ТРЦ Ocean Plaza — Finance.ua

Суд конфисковал киевский ТРЦ Ocean Plaza Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Суд конфисковал киевский ТРЦ Ocean Plaza

Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы российского олигарха, в том числе ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом свидетельствует информация ВАКС.

Сообщается, что решением суда взысканы в доход государства активы, в отношении которых ответчики осуществляли права, тождественные праву распоряжения ими, а именно:

долю в размере 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Виларти» (код ЕРГПОУ 33059433), право на которую зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований по компаниям «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» («Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited») и «Итодер Инвестментс Лимитед» («Ethoder Investments Limited»);

долю в размере 66,65% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный союз «Лыбидь» (код ЕГРПОУ 34693827), право на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований по Обществу с ограниченной ответственностью «Авангард-Виларти».

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что ВАКС «принял решение конфисковать украинские активы Аркадия Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza».

«Имущество близкого друга путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества. Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины», — написал Арахамия в Telegram.

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