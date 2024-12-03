Суд конфисковал активы экс-главы «Мотор Сичи» — Finance.ua

Суд конфисковал активы экс-главы «Мотор Сичи» Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации активов экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщает ВАКС.

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему президенту Акционерного Общества «Мотор Сич», Генеральному конструктору по созданию и модернизации вертолетной техники и третьему лицу, которое не заявляет самостоятельных требований на стороне ответчика Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА» о применении санкции, предусмотренной п. 1−1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», — говорится в сообщении.

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Таким образом, в доход государства взыскали недвижимость, а именно: здания и сооружения хозяйственного комплекса, расположенные в Запорожской области. Также было взыскано 100% доли в уставном капитале ООО «ИННОВА».

Это решение может быть обжаловано в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня его провозглашения.

Справка Finance.ua:

по решению Высшего антикоррупционного суда имущество экс-президента «Мотор-Сичи» Вячеслава Богуслаева и его бизнес-партнера Петра Кононенко взыскали в доход государства и передали в управление Фонда государственного имущества.

в октябре 2022 года бывший директор предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев был задержан по подозрению в госизмене. Известно, что он бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство рф.

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