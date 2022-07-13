Суд ЕС поддержал оператора замороженного газопровода «Северный поток-2» — Finance.ua

Суд ЕС поддержал оператора замороженного газопровода «Северный поток-2» Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Оператор газопровода «Северный поток-2», предназначенный для удвоения экспорта российского газа в Германию, во вторник выиграл апелляцию в высшем суде ЕС после того, как обжаловал правила Европейского Союза, требующие, чтобы отдельные друг от друга компании строили, эксплуатировали и владели трубопроводами, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В 2020 году швейцарской компании Nord Stream 2 AG было сказано, что она не может обжаловать правила ЕС, требующие, чтобы операторы были отделены от поставщиков газа.

Но основа этого постановления суда ЕС общей юрисдикции, что правила не касаются компании, была отклонена Европейским судом во вторник.

Европейский суд заявил, что «суд общей юрисдикции ошибся, приняв, что Nord Stream 2 AG не имеет прямого отношения» к правилам ЕС о трубопроводах, и вернул дело в суд общей юрисдикции.

Nord Stream 2 AG — швейцарская дочерняя компания российского газового гиганта «Газпром», завершившего строительство газопровода по дну Балтийского моря в прошлом году. Однако его еще не открыли после того, как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он не будет работать, накануне вторжения рф в Украину.

Между тем, россия сокращает поставки газа в Европу, а правительства, рынки и компании находятся в напряжении из-за опасений, что москва может еще больше ограничить поставки газа. «Северный поток-1», крупнейший трубопровод, по которому российский газ поступает в Германию, в понедельник закрыли на ежегодное техническое обслуживание, при этом ожидается, что прокачка прекратятся на 10 дней, но многие опасаются, что остановка может быть продлена из-за войны рф против Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

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