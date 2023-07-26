Суд ЕС исключил из списка санкций экс-генпрокурора Пшонку и его сына — причина
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка выиграл дело в суде Европейского Союза по его включению в список военных санкций блока.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Суд принял такое решение, ссылаясь на ошибки в оценке и сомнения в том, что обвинения основывались на достаточно жесткой фактической основе.
Также не ясно, убедился ли ЕС в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных процессах.
Отмечается, что из списка санкций также был исключен сын Пшонки Артем.
Напомним, что в сентябре Европейский Союз снял с бывшего президента Виктора Януковича и экс-генерального прокурора Пшонки санкции, введенные в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств.
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