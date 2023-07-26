Суд ЕС исключил из списка санкций экс-генпрокурора Пшонку и его сына — причина Сегодня 16:48 — Криминал

Суд ЕС исключил из списка санкций экс-генпрокурора Пшонку и его сына — причина

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка выиграл дело в суде Европейского Союза по его включению в список военных санкций блока.

Об этом сообщает издание Bloomberg

Суд принял такое решение, ссылаясь на ошибки в оценке и сомнения в том, что обвинения основывались на достаточно жесткой фактической основе.

Также не ясно, убедился ли ЕС в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных процессах.

Отмечается, что из списка санкций также был исключен сын Пшонки Артем.

Напомним, что в сентябре Европейский Союз снял с бывшего президента Виктора Януковича и экс-генерального прокурора Пшонки санкции, введенные в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств.

Слово і Діло По материалам:

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