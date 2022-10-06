Суд арестовал товарные знаки оффшорной компании российского олигарха более чем на 2 млрд грн — Finance.ua

Суд арестовал товарные знаки оффшорной компании российского олигарха более чем на 2 млрд грн Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Суд арестовал товарные знаки оффшорной компании российского олигарха на сумму более 2 млрд грн.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Товарные знаки употреблял украинский банк. Меньше чем через год бизнесмен получил с этого около 248 млн грн. Следствие установило, что таким образом группа лиц, причастных к украинскому частному финучреждению, выводила активы банка под видом выплаты роялти за использование знаков.

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления частного банка в Украине.

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