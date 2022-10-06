Суд арестовал товарные знаки оффшорной компании российского олигарха более чем на 2 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суд арестовал товарные знаки оффшорной компании российского олигарха более чем на 2 млрд грн

Фондовый рынок
45
Суд арестовал товарные знаки оффшорной компании российского олигарха на сумму более 2 млрд грн.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Товарные знаки употреблял украинский банк. Меньше чем через год бизнесмен получил с этого около 248 млн грн. Следствие установило, что таким образом группа лиц, причастных к украинскому частному финучреждению, выводила активы банка под видом выплаты роялти за использование знаков.
Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления частного банка в Украине.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.