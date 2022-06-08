Суд арестовал имущество россии стоимостью более 600 млн грн — Finance.ua
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Суд арестовал имущество россии стоимостью более 600 млн грн

Сегодня 18:32Казна и Политика
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Суд арестовал имущество россии стоимостью более 600 млн грнСуд арестовал имущество россии стоимостью более 600 млн грн
В Украине суд наложил арест на 420 железнодорожных вагонов стоимостью свыше 500 млн грн и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн грн, которые принадлежат предприятиям российской федерации.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Отмечается, что установлена группа нерезидентов российской федерации, которые уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В целях недопущения потерь бюджета на товарно-материальные ценности (удобрения, катанка металлическая), в соответствии с определением следственного судьи наложен арест. Общая рыночная стоимость арестованных товарно-материальных ценностей составляет более 130 млн грн, они переданы в АРМА.
Кроме того, арестованы 420 вагонов ориентировочной стоимостью 500 млн грн. Решается вопрос об их передаче для использования «Укрзализницей».
«Бюро экономической безопасности Украины продолжает оценку находящихся в вагонах товаров. Общая стоимость арестованных вагонов составляет более 15 млрд грн. Стоимость товарно-материальных ценностей в вагонах оценивается в 3 млрд грн. Всего БЭБ обеспечило наложение ареста на активы россии и беларуси на сумму около 30 млрд грн. Системно работаем по этому направлению и ежедневно увеличиваем эту сумму на несколько миллионов. Все активы страны-агрессора должны работать для восстановления украинских городов и восстановления экономики Украины», — отметил директор БЭБ Вадим Мельник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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