Суд арестовал деньги и имущество Жеваго по всем счетам по делу «ФиК» на 46 млрд грн — Finance.ua
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Суд арестовал деньги и имущество Жеваго по всем счетам по делу «ФиК» на 46 млрд грн

Фондовый рынок
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Хозяйственный суд Киева по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) арестовал денежные средства на всех счетах и ​​имущество, принадлежащее Константину Жеваго как экс-владельцу выведенного с рынка банка «Финансы и Кредит» («ФиК») по делу о взыскании с него 46 млрд грн.
Соответствующее постановление об обеспечении иска суд принял 17 июля 2024 года в рамках дела № 910/268/23, пишет «Интерфакс-Украина».
Согласно материалам дела, 15 июля 2024 года от ФГВФЛ поступило заявление о принятии мер обеспечения иска путем наложения ареста на надлежащие ответчику денежные средства, находящиеся на его счетах во всех банковских учреждениях, а также на принадлежащее ему имущество в пределах суммы иска.
«Заявление Фонда гарантирования вкладов физических лиц об обеспечении иска удовлетворить полностью. Наложить арест на денежные средства, принадлежащие лицу, находящиеся на всех счетах ответчика во всех банковских учреждениях, а также на принадлежащее лицу имущество в пределах суммы иска в размере 45 млрд 979 млн 796 тыс. 953,50 грн», — констатируется в определении.
Постановление о принятии мер обеспечения иска, которое вступило в силу 17 июля 2024 года, подлежит немедленному исполнению в порядке, установленном действующим законодательством Украины для исполнения судебных решений, и может быть предъявлено к исполнению в предусмотренном действующим законодательством порядке до 17 июля 2027 года.
Документ вступает в силу с момента его подписания и может быть обжалован.
Другим постановлением Хозсуд Киева 10 июля 2024 г. отказал Ferrexpo AG, обратившейся 3 июля об отмене мер обеспечения иска на 1% в принадлежащей Жеваго доле с 50,3% в предприятиях группы до 49,5%, поскольку его доля изменилась.
«В обоснование поданного ходатайством (с учетом уточнений от 9 июля 2024 года) представитель компании Ferrexpo AG указывает на то, что в соответствии с опубликованной финансовой отчетностью компании Ferrexpo Plc по состоянию на 18 апреля 2024 года Fevalotinico SaRL владеет 49,3% выпущенных акций, а следовательно меры обеспечения иска, принятые определением Хозяйственного суда г. Киева от 3 марта 2023 года должны быть отменены в части наложения ареста в части запрета осуществления отчуждения 1% акций ЧАО «ПГОК» и ООО «ЕГОК», ООО «БГОК», — следует из материалов дела.
По материалам:
Економічна Правда
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