Суд арестовал АЗС и акции сети Amic Energy — Finance.ua

Суд арестовал АЗС и акции сети Amic Energy Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Суд арестовал АЗС и акции сети Amic Energy, psm7.com

Суд наложил арест на 308 объектов одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, связанных с рф — речь идет о сети АЗС Amic, когда-то принадлежавшей российскому «Лукойлу».

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Среди попавших под арест — автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего 308 объектов недвижимости. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн.

Хотя БЭБ не разглашает название сети, по данным источников ЭП, речь идет об АЗС Amic Energy, до 2015 года принадлежавшей российскому «Лукойлу».

Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане рф.

Следствие установило, что должностные лица предприятий на протяжении 2015 — 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам.

Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, и при этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.