Суд арестовал активы компании, которой владели лица из окружения путина, на 2 млрд грн — СБУ

Сегодня 11:34 — Криминал

Суд арестовал и передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), активы компании, принадлежавшей лицам из окружения президента россии путина.

Об этом сообщил 8 июня пресс-центр Службы безопасности Украины.

В СБУ отмечают, что речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявшем продукцию как в Украину, так и за границу. «Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию так называемых «Л/ДНР».

А один из них даже входит в ближайшее окружение президента россии и является спонсором предвыборной кампании партии «Единая россия». К тому же — строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил россии.

Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании провело ребрендинг торговой марки. Однако благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест", — говорится в релизе.

Общая стоимость активов, арестованных судом, — более 2 млрд грн.

В частности, арестованы:

100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн;

движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн;

девять банковских счетов (в общей сложности более 104 млн грн).

Имя и названиекомпании в релизе СБУ не указано.

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