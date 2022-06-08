Суд арестовал активы компании, которой владели лица из окружения путина, на 2 млрд грн — СБУ — Finance.ua
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Суд арестовал активы компании, которой владели лица из окружения путина, на 2 млрд грн — СБУ

Сегодня 11:34Криминал
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Суд арестовал и передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), активы компании, принадлежавшей лицам из окружения президента россии путина.
Об этом сообщил 8 июня пресс-центр Службы безопасности Украины.
В СБУ отмечают, что речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявшем продукцию как в Украину, так и за границу. «Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию так называемых «Л/ДНР».
А один из них даже входит в ближайшее окружение президента россии и является спонсором предвыборной кампании партии «Единая россия». К тому же — строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил россии.
Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании провело ребрендинг торговой марки. Однако благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест", — говорится в релизе.
Общая стоимость активов, арестованных судом, — более 2 млрд грн.
В частности, арестованы:
100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн;
движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн;
девять банковских счетов (в общей сложности более 104 млн грн).
Имя и названиекомпании в релизе СБУ не указано.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Гордон
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