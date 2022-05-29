Суд арестовал 23 миллиона принадлежащей Роснефти компании — Finance.ua
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Суд арестовал 23 миллиона принадлежащей Роснефти компании

Сегодня 10:19Казна и Политика
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Суд наложил арест почти на 23 миллиона, которые находятся на счету банковского учреждения и принадлежат компании, созданной Роснефтью.
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
По сообщению следствия, установлены обстоятельства финансирования вооруженной агрессии рф против Украины, бенефициарами предприятия, находящегося на территории нашего государства.
В целях недопущения возможного использования этих денежных средств в ущерб украинскому народу по ходатайству стороны обвинения суд наложил на них арест.
«Прокуроры ОГП осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины (ч. 4 ст. 110-2 УКУ)», — говорится в сообщении.
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В ОГП отметили, что следствие установило обстоятельства возможного финансирования войны россии против Украины, бенефициарами одной компании, расположенной на территории нашего государства и подконтрольной рф.
«В целях недопущения возможного использования этих денежных средств в ущерб украинскому народу по ходатайству стороны обвинения судом на них наложен арест», — говорится в сообщении.
По материалам: Економічна Правда
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