Суд арестовал 23 миллиона принадлежащей Роснефти компании — Finance.ua

Суд арестовал 23 миллиона принадлежащей Роснефти компании

Сегодня 10:19 — Казна и Политика

Суд наложил арест почти на 23 миллиона, которые находятся на счету банковского учреждения и принадлежат компании, созданной Роснефтью.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По сообщению следствия, установлены обстоятельства финансирования вооруженной агрессии рф против Украины, бенефициарами предприятия, находящегося на территории нашего государства.

В целях недопущения возможного использования этих денежных средств в ущерб украинскому народу по ходатайству стороны обвинения суд наложил на них арест.

«Прокуроры ОГП осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины (ч. 4 ст. 110-2 УКУ)», — говорится в сообщении.

В ОГП отметили, что следствие установило обстоятельства возможного финансирования войны россии против Украины, бенефициарами одной компании, расположенной на территории нашего государства и подконтрольной рф.

«В целях недопущения возможного использования этих денежных средств в ущерб украинскому народу по ходатайству стороны обвинения судом на них наложен арест», — говорится в сообщении.

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