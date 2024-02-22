Субвенцию в 2,3 млрд грн направят на реализацию 66 региональных проектов — Finance.ua

Субвенцию в 2,3 млрд грн направят на реализацию 66 региональных проектов Сегодня 13:27

Правительство утвердило распределение на текущий год субвенции в размере 2,3 млрд грн местным бюджетам для реализации 66 проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления).

Согласно сообщению, 66 проектов, касающихся восстановления социальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства в пострадавших от войны регионах, ранее одобрил Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

В министерстве напомнили, что срок реализации проекта «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины», реализуемого в сотрудничестве с ЕИБ, истекает в декабре 2024 года. Финансовое соглашение предусматривает привлечение кредита EUR200 млн для реализации проектов восстановления и модернизации инфраструктуры и территорий, пострадавших из-за агрессии рф, и регионов, принимающих значительное количество внутренне перемещенных лиц.

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