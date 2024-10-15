Subaru WRX получил самое долгожданное обновление в истории — Finance.ua

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Subaru WRX получил самое долгожданное обновление в истории

Технологии&Авто
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Subaru WRX получил самое долгожданное обновление в истории
Subaru WRX получил самое долгожданное обновление в истории
Subaru решила осовременить легендарный WRX, добавив в модель 2025 года первую цифровую панель приборов.
Водителям предлагается выбор трех основных стилей: классический спидометр и тахометр, карта на весь экран и дисплей безопасности. Но что если этого недостаточно? Фанаты уже предложили добавить ретро-стили, вдохновленные старыми поколениями WRX, и Subaru не против.
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По словам представителя компании, эта идея легко реализуется через программное обновление. К примеру, фанаты могли бы получить виртуальные приборы, стилизованные под знаменитые поколения WRX, такие как Bug Eye, Hawk Eye и даже 22B. Это могло быть как бесплатное обновление, так и опция за небольшую плату.
Subaru могла бы последовать примеру Ford, который уже предлагает своим клиентам исторические цифровые приборы для Mustang. Такая опция сделала бы управление еще более уникальным для владельцев WRX, а цифровая панель — одним из самых желанных новшеств в истории модели.
По материалам:
Ampercar
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