Subaru повесила ценник на седан WRX 2023 модельного года — Finance.ua
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Subaru повесила ценник на седан WRX 2023 модельного года

Технологии&Авто
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Американское подразделение Subaru назвал цены на спортивный седан Subaru WRX 2023 модельного года. Пятое по счету поколение популярной модели, как утверждает производитель, обеспечит увлекательный опыт вождения благодаря полному фирменному приводу Subaru и 2,4-литровому мотору Subaru BOXER с турбонаддувом.
Subaru повесила ценник на седан WRX 2023 модельного года
Начало продаж Subaru WRX 2023 модельного года запланировано на весну будущего года. Новинку предложат в четырех комплектациях — Base, Premium, Limited и GT — по цене от 30 605 долларов. Столько, в частности, будет стоить начальная версия Base, включающая широкий набор опций — от электрических стеклоподъемников и боковых зеркал до бесключевого доступа, комбинированной приборной панели и информационной панели на центральной консоли с двумя 7-дюймовыми дисплеями и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto. Также базовая версия получит систему полного привода, шестиступенчатую МКПП, систему помощи при старте в гору и 17-дюймовые легкосплавные диски.
Топовая версия будет стоить от 43 395 долларов. Она включает передние сиденья Recaro Performance Design, отделку салона из черной замши с контрастной красной строкой, 18-дюймовые колеса из алюминиевого сплава матово-серого цвета, усовершенствованный адаптивный круиз-контроль с системой удержания автомобиля в полосе, электронный стояночный тормоз.
Напомним, Subaru Impreza WRX — полноприводная спортивная версия автомобиля японского концерна Subaru «компактного» класса — Subaru Impreza. Модель выпускается с 1992г.
По материалам:
mmr.ua
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