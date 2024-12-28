Subaru Forester засветился с новым двигателем для 2025 года — Finance.ua

Subaru Forester засветился с новым двигателем для 2025 года Сегодня 07:28 — Технологии&Авто

Subaru Forester засветился с новым двигателем для 2025 года

Subaru готовится к запуску очень важного гибридного варианта нового поколения Forester в США, поскольку компания подтвердила на своем веб-сайте, что модель поступит в продажу к середине 2025 года.

Хотя новинка ориентирована на 2025 модельный год, учитывая временные рамки, он может в конечном итоге продаваться как модель 2026 года. Обновленная версия сохранит систему симметричного полного привода, но с повышенной эффективностью и более низкими выбросами по сравнению с ее аналогом с бензиновым двигателем.

Ожидается, что у Forester Hybrid будет такая же самозарядная гибридная установка, которая дебютировала в новом Crosstrek Hybrid в Японии в октябре 2024 года. Эта последовательно параллельная система интеллектуально переключается между двигателем и электродвигателем как источником питания в зависимости от условий движения.

Указанная установка сочетает в себе 2,5-литровый горизонтально оппозитный четырехцилиндровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил (118 кВт) и два электромотора.

Первый, который Subaru называет тяговым двигателем, обеспечивает 120 лошадиных сил (88 кВт) для привода колес. Питанием электропривода служит скромный литий-ионный аккумулятор емкостью 1,1 кВт-ч. Хотя это не обеспечит большой запас хода в режиме электрокара, это должно повысить эффективность топлива.

Subaru использовала опыт Toyota в области гибридных автомобилей для разработки новой силовой установки в рамках их сотрудничества. Автопроизводитель утверждает, что новая система обеспечивает на 20% повышение топливной эффективности по сравнению с существующей гибридной установкой Subaru e-Boxer, доступной в Японии, Европе и на других рынках, но никогда не предлагавшейся в США.

Внешне не стоит ожидать много изменений. Subaru представила специальный значок для гибрида, который будет украшать заднюю дверь электрифицированного Forester.

Кроме того, предыдущие шпионские снимки намекают на дизайн, почти не отличающийся от стандартной модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Это классический Subaru, предпочитающий практичность яркости.

Хотя точная дата дебюта Forester Hybrid остается необъявленной, Subaru уже принимает заявки от потенциальных покупателей в Штатах на своем веб-сайте.

motorcar По материалам:

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