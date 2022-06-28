Subaru Forester получил заряженную версию от STI (фото) — Finance.ua
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Subaru Forester получил заряженную версию от STI (фото)

Технологии&Авто
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Subaru Forester получил заряженную версию от STI (фото)
Subaru Forester получил заряженную версию от STI (фото)
Линейку Subaru Forester 2022 пополнила заряженная версия от знаменитого подразделения STI. Кроссовер поступит в продажу у себя на родине в Японии с конца августа, а позже должен появиться и в других странах. Об этом сообщает официальный сайт Subaru.
Новый Subaru Forester STI Sport (именно так назвали модель) узнается по особой черной решетке радиатора, аэродинамическому обвесу и увеличенному спойлеру на крыше. Кроме того, у кроссовера новые зеркала заднего вида и увеличенные 18-дюймовые диски.
Салон Subaru Forester STI Sport отделан дорогой двухцветной кожей Nappa с контрастной прострочкой. Также появились черные лакированные вставки, а на педалях установили алюминиевые накладки. Комплектация включает спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой и электропривод двери багажника.
Subaru Forester получил заряженную версию от STI (фото)
Кроссовер доступен только с одним двигателем новой 1,8-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 177 л. с. и с крутящим моментом в 300 Н∙м. Subaru Forester STI прошлого поколения был ощутимо мощнее, однако на этот раз больше внимания уделили доработке ходовой.
У авто перенастроена подвеска и установлены амортизаторы Hitachi Astemo SFRD. Естественно, Subaru Forester оснащен бесступенчатым вариатором и фирменным постоянным полным приводом.
Subaru Forester получил заряженную версию от STI (фото)
По материалам:
Фокус
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