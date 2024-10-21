Субаренда государственных угодий: за неделю провели еще 13 аукционов — Finance.ua
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Субаренда государственных угодий: за неделю провели еще 13 аукционов

Фондовый рынок
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Субаренда государственных угодий: за неделю провели еще 13 аукционов
Субаренда государственных угодий: за неделю провели еще 13 аукционов
В рамках проекта «Земельный банк» от Фонда государственного имущества Украины на этой неделе проведено 13 аукционов на сумму 25,8 млн грн (+ НДС 5,1 млн грн).
Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Общие результаты семи аукционов по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения в Волынской, Львовской и Черкасской областях 21,3 млн грн. Со стартовой цены в 2,7 млн ​​гривен стоимость выросла в 7,6 раза. Что касается следующих шести аукционов, то в ходе торгов поступило 47 предложений от фермерских и аграрных предприятий. Начальная суммарная стоимость земельных участков в 489 тысяч гривен выросла до 4,5 миллиона гривен — то есть в 9,3 раза. Земельный банк набирает обороты", — отметил Виталий Коваль.
Самые большие и дорогие лоты — земельные участки в Черкасской области площадью 191 га и в Волынской области площадью 84,3 га.
По словам Минстра, в первом случае за лот соревновался 21 участник, что повысило начальную ставку в 10 раз до победных 9 миллионов гривен. Цена аренды одного гектара участка достигла 47 тысяч гривен. Во втором случае было 10 участников, стартовая стоимость 163 тысячи повысилась в 12 раз — до 1,9 млн гривен.
Ознакомиться с предложениями и принять участие в торгах можно по ссылке.
Больше о проекте — на сайте «Земельный банк».
Справочно. Введение Земельного банка — результат совместной работы Фонда государственного имущества с Министерством экономики, Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, Министерством юстиции Украины и проекта USAID/UKaid «Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины» (SOERA).
По материалам:
Finance.ua
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