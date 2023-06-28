Студенты Škoda создали электрический автомобиль для путешествий — Finance.ua

Студенты Škoda создали электрический автомобиль для путешествий 28.06.2023, 00:44 — Технологии&Авто

Студенты Škoda создали электрический автомобиль для путешествий, Фото: skoda-storyboard.com

Созданный в рамках традиционного флагманского проекта профессиональной школы Škoda — Škoda Roadiaq приспособлен для путешествий.

С этим многофункциональным мобильным офисным кемпером 29 учащихся передали дух исследования бренду Škoda. Roadiaq — это экологически чистый электрический полноприводный автомобиль, который можно использовать для путешествий, работы и отдыха, наслаждаясь независимостью даже вне проторенной дороги.

Фото: skoda-storyboard.com

Автомобиль Škoda содержит все, что нужно современному мобильному офису: постоянное подключение к Интернету, 27-дюймовый монитор и док-станцию. Однако всего в несколько простых шагов Škoda Roadiaq превращается из рабочего пространства в жилую среду с кроватью и маленькой кухней.

Фото: skoda-storyboard.com

Телеканал 24 По материалам:

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