Строителям Подольского моста в Киеве объявили о подозрении — Finance.ua

Строителям Подольского моста в Киеве объявили о подозрении Сегодня 09:44 — Криминал

Строителям Подольского моста в Киеве объявили о подозрении

Более 100 миллионов убытков госбюджету на строительстве Подольского моста: четырем участникам преступной схемы объявлено о подозрении.

Об этом сообщила полиция Киева.

Среди подозреваемых директор коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», директор и председатель наблюдательного совета генподрядной организации, а также руководитель частного предприятия.

Фигуранты необоснованно завысили объемы затрат на проделанную работу, в частности на аренду строительной техники, тем самым совершив растрату имущества в особо крупных размерах.

Следователями Подольского управления полиции осуществляется досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. В рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что во время строительства мостового перехода от дамбы Русановских садов к бульвару Перова, рядом должностных лиц была организована схема хищения бюджетных средств в особо крупных размерах.

Так, директор коммунального предприятия «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева», генподрядчик и директор субподрядной организации, злоупотребляя своим служебным положением, при составлении актов выполненных строительных работ существенно завысили объемы затрат на проделанную работу. В частности, в служебную документацию подозреваемые вносили недостоверные сведения по аренде привлеченной к строительству техники, а именно: дизельные компрессоры, краны, буровые насосы, буровая установка и т. д.

Согласно проведенной судебной строительно-технической экспертизе, необоснованное завышение объемов расходов на аренду указанной техники составляет 104 миллиона гривен.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры четырем фигурантам объявлено о подозрении. По ходатайству следователя, на счета всех предприятий, причастных к растрате бюджетных средств, наложены аресты. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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