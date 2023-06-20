Строителям Подольского моста в Киеве объявили о подозрении — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Строителям Подольского моста в Киеве объявили о подозрении

Криминал
42
Строителям Подольского моста в Киеве объявили о подозрении
Строителям Подольского моста в Киеве объявили о подозрении
Более 100 миллионов убытков госбюджету на строительстве Подольского моста: четырем участникам преступной схемы объявлено о подозрении.
Об этом сообщила полиция Киева.
Среди подозреваемых директор коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», директор и председатель наблюдательного совета генподрядной организации, а также руководитель частного предприятия.
Фигуранты необоснованно завысили объемы затрат на проделанную работу, в частности на аренду строительной техники, тем самым совершив растрату имущества в особо крупных размерах.
Следователями Подольского управления полиции осуществляется досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. В рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что во время строительства мостового перехода от дамбы Русановских садов к бульвару Перова, рядом должностных лиц была организована схема хищения бюджетных средств в особо крупных размерах.
Так, директор коммунального предприятия «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева», генподрядчик и директор субподрядной организации, злоупотребляя своим служебным положением, при составлении актов выполненных строительных работ существенно завысили объемы затрат на проделанную работу. В частности, в служебную документацию подозреваемые вносили недостоверные сведения по аренде привлеченной к строительству техники, а именно: дизельные компрессоры, краны, буровые насосы, буровая установка и т. д.
Согласно проведенной судебной строительно-технической экспертизе, необоснованное завышение объемов расходов на аренду указанной техники составляет 104 миллиона гривен.
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры четырем фигурантам объявлено о подозрении. По ходатайству следователя, на счета всех предприятий, причастных к растрате бюджетных средств, наложены аресты. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.