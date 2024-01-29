Строительство «Силы Сибири-2» откладывается: путин и Си Цзиньпин грызутся за деньги, — FT Сегодня 13:34

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсраин Оюун-Эрдене заявил, что строительство давно запланированного Кремлем мегатрубопровода «Сила Сибири-2», соединяющего западные газовые месторождения россии с Китаем, будет отложено.

Как сообщает Financial Times , это нанесет удар по планам москвы обеспечить новый рынок для газа, который она раньше продавала в Европу.

Отмечается, что так называемый трубопровод «Сила Сибири-2», который будет проходить через территорию Монголии, был приоритетом для москвы более десяти лет, но приобрел еще большее значение после того, как Европа ограничила импорт российского газа в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

«Эти двум сторонам все еще нужно больше времени для более детального исследования экономических вопросов. Китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и оценки, а также работают над экономической выгодой», — отметил премьер-министр Монголии.

Он ожидает, что строительство 3550 км трубопровода, включая 950 км через территорию Монголии, начнется в 2024 году.

Газопровод «Сила Сибири-2» — что известно

Некоторые эксперты приравнивают прогнозируемую экспортную мощность проекта к мощности немецко-российского газопровода «Северный поток». До его подрыва россия могла качать около 55 миллиардов кубометров природного газа по магистральному маршруту газопровода в Германию.

В ноябре 2023 года стало известно, что Пекин давит на москву, чтобы реализовать строительство магистралей проекта полностью за счет россии, не тратя на строительство своих ресурсов.

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УНІАН По материалам:

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