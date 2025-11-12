0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Строительство школьных укрытий: средняя стоимость 202 тыс. грн/место, но есть проекты, где она в два раза выше

Казна и Политика
29
Строительство школьных укрытий: средняя стоимость 202 тыс. грн/место, но есть проекты, где она в два раза выше
Строительство школьных укрытий: средняя стоимость 202 тыс. грн/место, но есть проекты, где она в два раза выше
Стоимость создания места в школьном укрытии существенно отличается от тендера к тендеру даже в пределах одного города. Средняя стоимость одного места составляет 202 тыс. грн/место, но есть проекты, где она вдвое выше.
Об этом пишет сайт «Наші гроші».
Аналитики отобрали все договоры 2025 года по коду «Строительство зданий» в части строительству укрытий стоимостью более 30 млн грн. Из них исключили нетипичные объекты, и в результате в финальную выборку вошли 60 укрытий более чем на 200 человек по всей стране, с ценой от 32,61 млн грн до 175,41 млн грн.
Стоимость строительства разделили на количество пользователей укрытия — детей и работников. Данные о емкости объектов взяты из описаний проектов в системе «Dream» или из экспертных отчетов, отмечают аналитики.
«Средняя стоимость одного места в школьном укрытии составляет 202 тыс грн/место, но есть проекты, где она вдвое выше», — говорится в сообщении.
«Разница в подходах к строительству укрытий. Одни тендерят 121,62 млн грн и размещают там более 1 000 детей, другие — за 135,75 млн грн строят хранилище для 392 человек», — пишет сайт «Наші гроші».
«Даже в стандартных подземных школах Запорожья разница в стоимости типовых укрытий на 500 детей и 1 425 кв. м достигает более 13 млн грн, а расходы, например бетона — отличаются на 500 — 900 куб. м», — говорится в сообщении.
Аналитики проекта «Наші гроші» обнаружили, что самым дорогим оказалось укрытие на 400 человек для КЗ «Чугуевский лицей № 5» в Харьковской области — 174,09 млн грн, или 435 тыс грн/место.
«Проект строительства на сумму 98,90 млн еще в 2023 году разработало ООО «Архитектурная компания «Восток-Проект», в этом году его скорректировали, но экспертный отчет в открытых источниках найти не удалось, поэтому сложно сравнить, за счет каких именно параметров выросла его стоимость», — отмечает сайт.
«Наші гроші» напоминают, что уже сообщали о завышенных ценах ключевых материалов для этого объекта: арматура стоила на 25−30% дороже, бетон — на 20−30%, щебень — на 40−50% от рынка. Завышение было обнаружено и в ценах на оборудование.
«Тогда вероятная переплата только по нескольким позициям оценивалась по меньшей мере в 10 млн грн», — говорится в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems