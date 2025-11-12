Строительство школьных укрытий: средняя стоимость 202 тыс. грн/место, но есть проекты, где она в два раза выше Сегодня 19:12 — Казна и Политика

Строительство школьных укрытий: средняя стоимость 202 тыс. грн/место, но есть проекты, где она в два раза выше

Стоимость создания места в школьном укрытии существенно отличается от тендера к тендеру даже в пределах одного города. Средняя стоимость одного места составляет 202 тыс. грн/место, но есть проекты, где она вдвое выше.

Об этом пишет сайт «Наші гроші».

Аналитики отобрали все договоры 2025 года по коду «Строительство зданий» в части строительству укрытий стоимостью более 30 млн грн. Из них исключили нетипичные объекты, и в результате в финальную выборку вошли 60 укрытий более чем на 200 человек по всей стране, с ценой от 32,61 млн грн до 175,41 млн грн.

Стоимость строительства разделили на количество пользователей укрытия — детей и работников. Данные о емкости объектов взяты из описаний проектов в системе «Dream» или из экспертных отчетов, отмечают аналитики.

«Средняя стоимость одного места в школьном укрытии составляет 202 тыс грн/место, но есть проекты, где она вдвое выше», — говорится в сообщении.

«Разница в подходах к строительству укрытий. Одни тендерят 121,62 млн грн и размещают там более 1 000 детей, другие — за 135,75 млн грн строят хранилище для 392 человек», — пишет сайт «Наші гроші».

«Даже в стандартных подземных школах Запорожья разница в стоимости типовых укрытий на 500 детей и 1 425 кв. м достигает более 13 млн грн, а расходы, например бетона — отличаются на 500 — 900 куб. м», — говорится в сообщении.

Аналитики проекта «Наші гроші» обнаружили, что самым дорогим оказалось укрытие на 400 человек для КЗ «Чугуевский лицей № 5» в Харьковской области — 174,09 млн грн, или 435 тыс грн/место.

«Проект строительства на сумму 98,90 млн еще в 2023 году разработало ООО «Архитектурная компания «Восток-Проект», в этом году его скорректировали, но экспертный отчет в открытых источниках найти не удалось, поэтому сложно сравнить, за счет каких именно параметров выросла его стоимость», — отмечает сайт.

«Наші гроші» напоминают, что уже сообщали о завышенных ценах ключевых материалов для этого объекта: арматура стоила на 25−30% дороже, бетон — на 20−30%, щебень — на 40−50% от рынка. Завышение было обнаружено и в ценах на оборудование.

«Тогда вероятная переплата только по нескольким позициям оценивалась по меньшей мере в 10 млн грн», — говорится в сообщении.

Економічна Правда

