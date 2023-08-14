Строительство магистральных водопроводов обойдется по меньшей мере в 13,5 миллиарда — Finance.ua
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Строительство магистральных водопроводов обойдется по меньшей мере в 13,5 миллиарда

Казна и Политика
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Магистральные водопроводы для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, будут стоить не менее 13,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.
Согласно планам, планируется строительство 3 звеньев магистральных водопроводов общей протяженностью 144 километра по маршруту:
  • Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище
  • Хортица — Томаковка — Марганец
  • Марганец — Никополь — Покров.
По словам главы Агентства, это один из самых амбициозных проектов такого масштаба со времен Независимости.
Главными проблемами в реализации проекта является отсутствие необходимого количества труб и нехватка помп.
«В общем для строительства водопровода нужно 350 километров труб, поскольку на отдельных участках требуется от 2 до 4-х параллельных нитей. К сожалению, мощностей украинских предприятий не хватает для производства труб в таком количестве и за столь короткий срок. В Украине мы нашли только 25% от общей потребности в трубах», — отметил Найем.
Соответственно, необходимые материалы поставляются из Польши, Италии, Румынии и Турции.
«Это не гуманитарная помощь. Все закупается за деньги и по 100% предоплате», — подчеркивает Найем.
Кроме того, еще большей проблемой стала нехватка помп. Сначала планировалось, что их будет только 14 помповых подстанций, однако из-за сложностей ландшафта нужно 44 с повышенной мощностью. Обычно изготовление одной такой помпы занимает от 7 до 12 месяцев, добавляет Найем.
Пока почти на 100% завершены все работы по очистке существующих каналов.
По материалам:
Економічна Правда
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