Строительство линии электропередачи в Николаевской области по европейским стандартам будет примером для других регионов – Сафаров — Finance.ua
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Строительство линии электропередачи в Николаевской области по европейским стандартам будет примером для других регионов – Сафаров

Энергетика
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Восстановление и отстройка украинских энергетических объектов, в частности электросетей, должно ориентироваться на интеграцию Украины на европейский рынок.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров во время заседания Международного энергетического кластера.
Замминистра напомнил, что в рамках Меморандума о сотрудничестве по оперативному планированию и восстановлению поврежденных объектов энергетической системы Украины, заключенного между Минэнерго и Международным энергетическим кластером, в Николаевской области реализуется соответствующий пилотный проект. Один из его этапов — переход на более современное, энергоэффективное оборудование класса напряжения 20/0,4 кВ (вместо 10/0,4 кВ, используемого сейчас).
Проект реализуется при поддержке Правительства Литвы. Фарид Сафаров поблагодарил Литву за поддержку украинского энергосектора и готовность помогать с восстановлением электросетей. «Несмотря на войну, мы должны работать и думать заранее, ища нестандартные решения для того, чтобы наша амбициозная цель — стать членом европейской семьи — касалась не только гармонизации нашего законодательства, но и стандартизации технических параметров и в целом наших сетей с европейскими, как на уровне системы передачи, так и на уровне оператора системы распределения», — подчеркнул он.
Замминистра отметил готовность АО «Николаевоблэнерго» воплощать пилотные проекты, позволяющие не только восстановить и стабилизировать электроснабжение потребителей, но и вывести его на европейский уровень. «Враг разрушил много энергообъектов, но мы будем создавать новые, по современным стандартам. Именно из таких проектов и начинает строиться энергетическое будущее для Украины. А пилотный проект Николаевоблэнерго станет примером для операторов системы распределения и в других регионах», — добавил Фарид Сафаров.
По материалам:
Finance.ua
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