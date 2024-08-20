Строительство газопровода из россии в Китай остановили по меньшей мере на несколько лет Сегодня 19:14 — Мир

Монголия не включила газопровод «Сила Сибири-2», который россия планировала проложить через ее территорию для транспортировки газа в Китай, в план национального развития до 2028 года.

Таким образом, закладка трубопровода, строительство которого на встрече с главой КНР Си Цзиньпином продвигал владимир путин, не состоится как минимум в ближайшие несколько лет, отмечает издание.

«Мы вступаем в длительную паузу, ведь москва больше не верит, что сможет получить желаемое соглашение от Пекина, и, вероятно, приостановит проект до лучших времен», — сказал бывший чиновник Совета национальной безопасности Монголии Мунхнаран Баярлхагва.

В свою очередь эксперты объясняют эту паузу разногласиями в ценообразовании между Пекином и москвой, а также геополитическими факторами, в частности, обеспокоенностью относительно вторичных санкций со стороны западных стран, наложенных на тех, кого считают причастными к содействию российским военным усилиям в Украине.

Так, специалист по россии и Центральной Азии из Шанхайской академии социальных наук Ли Лифан в разговоре с TSCMP отметил: «Монголия надеется получить инвестиции от Китая и россии, но у россии нет денег, а Китай не спешит строить трубопровод».

Монголия покрывает большую часть предложенного маршрута газопровода длиной 2594 км, что потребует ее участия в переговорах о строительстве и тарифах на транспортировку.

Ранее издание Financial Times писало, что попытки россии заключить с Китаем соглашение по строительству газопровода «Сила Сибири 2» затормозились из-за того, что москва считает необоснованными требования Пекина относительно цен и уровня поставок российского газа.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.