Газопровод между Финляндией и Эстонией возобновил работу — на ремонт потратили около €40 миллионов
Ремонтные работы на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией завершены — в понедельник, 22 апреля, по нему последовал поток газа.
Об этом сообщает Yle.
Как говорится, место повреждения находилось на глубине 60 метров на морском дне. Ремонтные работы производились с помощью дистанционно управляемого оборудования, то есть без привлечения водолазов.
Обычно ремонт такого масштаба занимает от одного до двух лет. Balticconnector был отремонтирован через семь месяцев", — сказал Тийт Тумиц, менеджер по техническому обслуживанию трубопровода эстонской газотранспортной компании Elering.
По данным Yle, ремонтные работы обошлись чуть меньше чем в 40 миллионов евро.
«Мы будем вести переговоры со страховой компанией, чтобы покрыть убытки. Решение еще не принято», — сообщил Yle по телефону менеджер по коммуникациям Elering Айн Кестер.
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Elering и финская газотранспортная компания Gasgrid закрыли Balticconnector в первые часы 8 октября из-за внезапного падения давления. В тот же день была обнаружена неисправность в кабеле передачи данных между Финляндией и Эстонией.
Напомним, в прошлом году на газопроводе Balticconnector произошла авария, когда трубопровод был, вероятно, поврежден якорем зарегистрированного в Гонконге судна Newnew Polar Bear, следовавшего из Калининграда в Санкт-Петербург. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Финляндии. Одновременно с газопроводом был поврежден телекоммуникационный кабель, соединяющий Эстонию и Финляндию.
После этого НАТО объявило об усилении патрулирования в Балтийском море.
В начале апреля Бельгия, Великобритания, Дания, Германия, Норвегия и Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве в целях защиты подводной инфраструктуры, в том числе от возможных российских атак.
Угрозы подводным кабелям и трубопроводам стали предметом особого внимания западноевропейских стран после взрывов на трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2, построенных для транспортировки газа из россии в Германию через Балтийское море в сентябре 2022 года.
В мае 2023 года НАТО заявила, что россия может саботировать подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины, а глобальные риски для безопасности еще больше выросли после войны в Газе.
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