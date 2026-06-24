Стратегическая рамка цифрового обновления страны (подробности) Сегодня 16:10 — Казна и Политика

Стратегическая рамка цифрового обновления страны (подробности)

24 июня Совет экономической безопасности Украины (ESCU) во время Ukraine Recovery Conference представил стратегическую рамку цифрового восстановления страны.

Документ предлагает модель «доверенной интеграции», при которой Украина сохраняет контроль над данными и цифровой инфраструктурой, используя национальные, европейские и глобальные облачные сервисы.

Основой этой модели являются обязательные украинские правила классификации данных, шифрования, доступа и ответственности поставщиков услуг.

Исследование отвечает на практический вызов, который предстанет перед Украиной во время восстановления. По оценкам, в течение следующих десяти лет стране понадобится 588 млрд долларов на восстановление. Критически важны для этого будут облачные сервисы, современные инструменты кибербезопасности и решения на основе искусственного интеллекта.

В то же время, опыт войны показал уязвимость украинских дата-центров к ракетным атакам и перебоям с электроснабжением. Именно распределенная международная инфраструктура обеспечила непрерывную работу государственных реестров, социальных выплат и административных услуг в 2022—2023 годах.

В основе предложенной модели лежит пятиуровневая система классификации рисков. Системы обороны и разведки должны оставаться в специализированных национальных средах. Публичные сервисы с более низким уровнем риска, включая системы текущего администрирования и образовательные платформы, могут использовать услуги квалифицированных облачных провайдеров, если это повышает их устойчивость и безопасность.

Подобные подходы уже используют Великобритания, Финляндия, Италия и Сингапур.

Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины, отметила: «Наши компании уже работают на уровне мировых стандартов. От государства им требуются четкие правила и открытый доступ к лучшим технологиям. Рамка доверенной интеграции, которая устанавливает украинские стандарты управления и одновременно сохраняет доступ к глобальным технологиям, обеспечивает и то, и другое. Именно так украинские бизнесы смогут двигаться в темпе, которого требует восстановление страны».

Документ содержит восемь рекомендаций государственной политики, охватывающих модернизацию закупок, правила равного доступа для поставщиков, стандарты кибербезопасности и развитие национальных возможностей через международные партнерства.

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