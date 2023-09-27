Страны-соседи призвали Украину отозвать свою жалобу из-за зерна — Finance.ua

Страны-соседи призвали Украину отозвать свою жалобу из-за зерна Сегодня 10:45

Власти Польши, Чехии, Венгрии и Словакии призвали Украину отозвать свою жалобу, которую Киев направил во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт аграрной продукции. Представители этих стран считают, что такой шаг улучшит атмосферу в отношениях.

«С большим удивлением и беспокойством мы восприняли решение о подаче жалобы Украины во Всемирную торговую организацию на нашу страну, и мы ожидаем, что Украина отзовет это решение», — цитирует заместителя министра сельского хозяйства Польши Ришарда Бартосика издание RMF 24

По его словам, глава украинского министерства сельского хозяйства Николай Сольский не ответил на вопрос об отзыве жалобы во время переговоров в городе Зноймо в Чехии.

«Министр сказал, что это не является ключевым вопросом, но это ключевой вопрос для нас. Это очень важно. Это улучшило бы климат, и мы бы избежали многомесячных разбирательств», — отметил польский чиновник.

УНІАН По материалам:

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