Microsoft проводит самое масштабное сокращение персонала — увольняют 3% сотрудников Сегодня 23:46

Microsoft проводит самое масштабное сокращение персонала — увольняют 3% сотрудников

Несмотря на стабильный рост прибыли, Microsoft прибегает к очередному раунду увольнений, который коснется более 6,5 тысячи работников во всем мире.

По состоянию на июнь 2024 года в Microsoft работало около 228 тысяч человек по всему миру. Теперь, как сообщает CNBC , компания собирается сократить штат своих сотрудников по всему миру на 3%. Это означает, что сокращения могут затронуть более 6,5 тысяч человек. Этот раунд увольнений будет одним из самых больших сокращений персонала компании.

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В апреле Microsoft сообщила о солидном квартале в размере 70,1 миллиарда долларов дохода (рост на 13%) и чистой прибыли в размере 25,8 миллиарда долларов (рост на 18%), что даже лучше, чем ожидали аналитики. Несмотря на это, ожидается, что новый раунд увольнений коснется всех.

«Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании для успеха на динамичном рынке», — говорит спикер Microsoft в комментарии TechCrunch

Напомним, Microsoft уволила 10 тысяч человек в 2023 году, это увольнение стало крупнейшим в истории компании. Еще один раунд увольнений компания провела в январе текущего года.

НВ По материалам:

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