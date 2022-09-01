Страны региона Балтийского моря договорились увеличить мощности энергии ветра в 7 раз к 2030 году — Finance.ua
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Страны региона Балтийского моря договорились увеличить мощности энергии ветра в 7 раз к 2030 году

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Страны Европейского союза, имеющие выход к Балтийскому морю, договорились о развитии сотрудничества с целью укрепления энергобезопасности региона и увеличения мощностей энергии ветра в семь раз до 2030 года.
Об этом пишет «Европейская правда», сообщает портал ERR.
На встрече Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Германия, Финляндия и Дания подписали декларацию, в которой констатируют, что Россия использует энергию как оружие, поэтому важно укреплять энергетическую безопасность Европейского союза и как можно быстрее отказаться от использования российских энергоносителей.
Также была достигнута договоренность о том, что для обеспечения надежности поставок нужно укреплять энергетическое сотрудничество участников декларации, а к 2030 году в семь раз увеличить мощности энергии ветра.
Министры, отвечающие за сферу энергетики, договорились о более конкретной программе действий, согласно которой страны региона Балтийского моря договорятся о целевых мощностях в области энергии ветра на 2030, 2040 и 2050 годы.
«Мы наметили шаги, необходимые нашему региону для увеличения энергонезависимости и широкого использования возобновляемой энергии. Климатические цели и достижение зеленого перехода являются нашими долгосрочными ориентирами. Российская агрессия против Украины показала, что для их достижения мы должны ускорить темп», — отметила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас после завершения встречи.
«Мы можем использовать огромный потенциал Балтийского моря в области энергии ветра для отказа от российских энергоносителей и, соответственно, уменьшить доходы россии от их продажи, поскольку кремль использует их для финансирования своей военной агрессии против Украины», — подчеркнула она.
По материалам:
Українські Новини
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