Страны Персидского залива хотят построить нефтепроводы в обход Ормузского пролива 03.04.2026, 04:50 — Мир

Ормузский пролив остается почти полностью заблокированным. Из-за этого поставка нефти по-прежнему проблематична. Персидские страны рассматривают пути разрешения этой ситуации.

Об этом сообщает Financial Times

Такая постройка поможет региону меньше зависеть от ситуации в Ормузе. Однако нужно учитывать, что реализация такого проекта дорогая, она требует сложных политических решений. Кроме того, реализация этого проекта продлиться очень долго.

Пока ситуация в Ормузе напряженная. Сдвигов не происходит. В то же время некоторые страны получили разрешение от Ирана проходить Ормузский пролив, в частности Филиппины, сообщает Reuters

Как будет решен вопрос по поставкам нефти

Самым быстрым решением является расширение существующих маршрутов в Саудовской Аравии и ОАЭ. К тому же улучшить поставки можно через развитие новых экспортных терминалов, которые стоят на Красном море.

Окончательные решения будут приняты на основе ситуации в Ормузском проливе в долгосрочной перспективе.

Напомним, Трамп сказал, что конфликт на Ближнем Востоке должен быть завершен в течение следующих 2−3 недель, при этом состоятся переговоры. Если договоренности об открытии Ормузского пролива достичь не удастся, американский лидер анонсировал удары по энергетике Ирана.

