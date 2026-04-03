0 800 307 555
Страны Персидского залива хотят построить нефтепроводы в обход Ормузского пролива

Ормузский пролив остается почти полностью заблокированным. Из-за этого поставка нефти по-прежнему проблематична. Персидские страны рассматривают пути разрешения этой ситуации.
Об этом сообщает Financial Times.
Такая постройка поможет региону меньше зависеть от ситуации в Ормузе. Однако нужно учитывать, что реализация такого проекта дорогая, она требует сложных политических решений. Кроме того, реализация этого проекта продлиться очень долго.
Пока ситуация в Ормузе напряженная. Сдвигов не происходит. В то же время некоторые страны получили разрешение от Ирана проходить Ормузский пролив, в частности Филиппины, сообщает Reuters.

Как будет решен вопрос по поставкам нефти

Самым быстрым решением является расширение существующих маршрутов в Саудовской Аравии и ОАЭ. К тому же улучшить поставки можно через развитие новых экспортных терминалов, которые стоят на Красном море.
Окончательные решения будут приняты на основе ситуации в Ормузском проливе в долгосрочной перспективе.
Напомним, Трамп сказал, что конфликт на Ближнем Востоке должен быть завершен в течение следующих 2−3 недель, при этом состоятся переговоры. Если договоренности об открытии Ормузского пролива достичь не удастся, американский лидер анонсировал удары по энергетике Ирана.
По материалам:
Телеканал 24
