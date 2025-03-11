Страны, где больше всего женщин в национальных правительствах (инфографика) — Finance.ua

Страны, где больше всего женщин в национальных правительствах (инфографика) Сегодня 20:20

Страны, где больше всего женщин в национальных правительствах (инфографика)

35,1% мест в национальном правительстве, что на 7,4 процентных пункта больше, чем в 2014 году (27,7%). Об этом В 2024 году женщины занималив национальном правительстве, что на 7,4 процентных пункта больше, чем в 2014 году (27,7%). Об этом пишет Евростат.

Где больше всего

Доля женщин в правительстве была самой высокой в ​​Финляндии (60,0%). В трех других странах ЕС, по крайней мере, половина членов национальных правительств были женщины: Бельгия (55,0%), Эстония (50,0%) и Франция (50,0%).

Напротив, в Венгрии вовсе не было женщин в национальном правительстве, тогда как в Чехии было 5,9%, а в Хорватии — 10,5% женщин-членов правительства.

В большинстве стран ЕС доля женщин в национальных правительствах выросла с 2014 года.

Наибольший рост зафиксирован в Бельгии (+32,8 п.п.), за ней следуют Португалия (+25,7 п.п.) и Литва (+24,9 п.п.).

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