Страны, где Bitcoin считают легальным — Finance.ua

Страны, где Bitcoin считают легальным Сегодня 04:16 — Финтех и Карты

Страны, где Bitcoin считают легальным

Центральные банки и регуляторы государств обычно решают, что считать законным платежным средством в их экономике. Так что если центральный банк прямо объявил таким средством Bitcoin, он становится официальной финансовой составляющей экономики.

Рост ВТС и нескольких других децентрализованных криптовалют побудил ряд центральных банков рассматривать цифровые валюты как более надежную альтернативу фиатным валютам. Как следствие, многие страны, включая Китай, Великобританию, США и Индию, работают над цифровыми валютами своих центральных банков (CBDC).

Сальвадор стал первой страной, принявшей Bitcoin в качестве законного платежного средства. Президент этой небольшой страны в Центральной Америке считается преданным послом криптовалюты.

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Второй страной, введшей в финансовое обращение Bitcoin, стала Центральноафриканская Республика (ЦАР). Страна богата золотом и алмазами, однако финансовая доступность достаточно низкая, поэтому ЦАР зависит от денежных переводов. Кроме принятия Bitcoin, страна также сообщила, что 20% их казны будут храниться в Sango Coin (SANGO) — цифровой валюте, которая будет показывать состояние полезных ископаемых и других природных ресурсов, которыми располагает страна.

И Сальвадор, и ЦАР определили, что хотят сделать денежные переводы в страну дешевле. Президент Сальвадора Наиб Букеле прогнозировал экономию 400 миллионов долларов благодаря денежным переводам, поскольку страна переходит на инфраструктуру Bitcoin. Используя сеть Bitcoin Lightning, платежи могут быть дешевле действующих методов.

Какие проблемы связаны с принятием Bitcoin в качестве законного платежного средства?

Есть риски ликвидности и регулятивные риски крипторынка, которые страна возьмет на себя, когда начнет его использовать как законное платежное средство. Поскольку криптовалютный рынок тесно связан с фондовыми рынками США, изменения политики Федеральной резервной системы повлияют на цены криптовалют.

С другой стороны, из-за децентрализованного характера криптовалюты запрет BTC в одной национальной юрисдикции напрямую не влияет на ее правовой статус в другой юрисдикции. Однако, когда такая страна как США жестко регулирует криптовалюты, рынок реагирует на это. Возникающее в результате ценовое изменение может повлиять на все страны, которые используют Bitcoin как законное платежное средство или как резервную валюту.

Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это самая крупная в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

noworries По материалам:

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