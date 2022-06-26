Страны G7 собираются запретить импорт российского золота — Finance.ua

Страны G7 собираются запретить импорт российского золота Сегодня 10:47 — Мир

Страны G7 собираются запретить импорт российского золота

Президент США Джо Байден и его коллеги из G7 намерены согласовать запрет на импорт золота из россии.

Об этом передает Reuters

По словам источника, во вторник Министерство финансов США примет решение о запрете импорта нового золота в США, что будет способствовать дальнейшей изоляции России от мировой экономики.

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Ранее западные санкции против россии не распространялись на коммерческие поставки золота, но многие банки, грузоотправители и афинажные компании перестали иметь дело с российским драгоценным металлом после начала вторжения в Украину.

Напомним, золото является важнейшим активом российского центрального банка, который из-за санкций столкнулся с ограничениями в доступе к своим активам за рубежом. россия ежегодно производит около 10% всего добываемого в мире золота. Ее золотые запасы утроились после аннексии Крыма в 2014 году.

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Укрінформ По материалам:

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