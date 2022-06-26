Страны G7 собираются запретить импорт российского золота — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны G7 собираются запретить импорт российского золота

Мир
34
Страны G7 собираются запретить импорт российского золота
Страны G7 собираются запретить импорт российского золота
Президент США Джо Байден и его коллеги из G7 намерены согласовать запрет на импорт золота из россии.
Об этом передает Reuters.
По словам источника, во вторник Министерство финансов США примет решение о запрете импорта нового золота в США, что будет способствовать дальнейшей изоляции России от мировой экономики.
Читайте также
Ранее западные санкции против россии не распространялись на коммерческие поставки золота, но многие банки, грузоотправители и афинажные компании перестали иметь дело с российским драгоценным металлом после начала вторжения в Украину.
Напомним, золото является важнейшим активом российского центрального банка, который из-за санкций столкнулся с ограничениями в доступе к своим активам за рубежом. россия ежегодно производит около 10% всего добываемого в мире золота. Ее золотые запасы утроились после аннексии Крыма в 2014 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.