Страны G7 собираются запретить импорт российского золота — Finance.ua

Страны G7 собираются запретить импорт российского золота
Президент США Джо Байден и его коллеги из G7 намерены согласовать запрет на импорт золота из россии.
Об этом передает Reuters.
По словам источника, во вторник Министерство финансов США примет решение о запрете импорта нового золота в США, что будет способствовать дальнейшей изоляции России от мировой экономики.
Ранее западные санкции против россии не распространялись на коммерческие поставки золота, но многие банки, грузоотправители и афинажные компании перестали иметь дело с российским драгоценным металлом после начала вторжения в Украину.
Напомним, золото является важнейшим активом российского центрального банка, который из-за санкций столкнулся с ограничениями в доступе к своим активам за рубежом. россия ежегодно производит около 10% всего добываемого в мире золота. Ее золотые запасы утроились после аннексии Крыма в 2014 году.
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