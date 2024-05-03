Страны G7 рассматривают вариант возвращения российских активов рф в обмен на отказ от оккупированных украинских территорий — СМИ Сегодня 13:30

Страны G7 рассматривают вариант возвращения российских активов рф в обмен на отказ от оккупированных украинских территорий — СМИ

Страны G7 прекратили обсуждать вопросы конфискации российских активов, они параллельно рассматривают вариант их возвращения рф в обмен на ее отказ от оккупированных украинских территорий.

Об этом говорится в статье ft.com.

На данный момент Киев полагается на пакет военной помощи в размере 61 миллиард долларов, одобренный Сенатом США 24 апреля после месяцев политических споров. Но президент США Джо Байден давит на своих союзников, чтобы они искали пути использования российских резервов на сумму около 260 миллиардов евро.

Дискуссия о том, что делать с российскими валютными резервами, идет с тех пор, как союзники Киева сделали знаковый шаг, освободив сотни миллиардов евро после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Но с тех пор большое количество российских активов «зависло» в западных финансовых учреждениях, таких как центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear.

«Для правительства президента Украины Владимира Зеленского аргументы по захвату активов, большинство которых находятся в ЕС, четкие и хорошо обоснованные международным правом», — пишет ft.

В Киеве уже конфисковали российские государственные активы на сумму в эквиваленте около 366 миллионов евро, принадлежащих государственному Сбербанку и российской государственной корпорации развития ВЭБ. РФ, используя контрмеры и самозащиту в качестве юридических аргументов.

Ирина Мудрая, замминистра юстиции Украины, утверждает, что конфискация активов центрального банка была бы не способом наказания россии, а скорее «восстановлением законной нормы», заставив Москву выполнить существующее обязательство выплатить военные репарации.

«Это не просто потому, что этого хочет Украина, это потому, что международное право это позволяет и требует от государств действовать сообща, чтобы прекратить эту агрессию», — говорит она.

Но другие правительства, включая страны G7, опасаются быть обвиненными в любых шагах, означающих нарушение международного права — именно то, в чем они обвиняют россию.

«Это абсолютно верно с моральной и политической точки зрения, но с юридической точки зрения это не так», — говорит Армин Штайнбах, профессор права и экономики в бизнес-школе HEC Paris.

Некоторые говорят, что любой план использования этих активов станет испытанием правового принципа государственного иммунитета, согласно которому ни одна страна не может быть представлена ​​суду в судах другой страны, если они не соглашаются, что она имеет над ней юрисдикцию.

Некоторые европейские чиновники также обеспокоены тем, что такой шаг развяжет шквал претензий по поводу репараций, связанных со спорами десятилетней давности, такими как споры против Германии после двух мировых войн, а также претензии бывших колоний к бывшим империалистическим государствам.

Пакет иностранной помощи, принятый Конгрессом, предоставляет администрации Байдена право конфисковать находящиеся в США российские активы, открывая путь для конфискации.

Несмотря на то что Украина продолжает настаивать на полной конфискации российских активов, представители G7 в частном порядке ищут альтернативные способы получения средств из замороженных активов.

Одна из идей, предложенная в феврале Бельгией, где хранится около 190 миллиардов евро в резервах российского центрального банка в Euroclear, предполагала использование этих резервов в качестве обеспечения для привлечения долга для Украины.

Согласно этому плану, G7 создаст специальную компанию, которая будет выпускать долговые обязательства на имя россии, а залог будет востребован лишь тогда, когда долг достигнет срока погашения.

«Европейские страны хотят держаться подальше от всего, что касается самих активов, опасаясь мести. Чтобы избежать этого, Белый дом выдвигает новую идею, которая, как он надеется, получит поддержку лидеров G7 в июне. Это означает освобождение около 50 миллиардов долларов финансирования для Украины через заем или облигации под залог будущих доходов от замороженных активов», — отмечает издание.

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