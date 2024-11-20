Страны Европы готовы поддерживать Украину в случае сокращения помощи США — Сикорский — Finance.ua
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Страны Европы готовы поддерживать Украину в случае сокращения помощи США — Сикорский

Казна и Политика
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Страны Европы готовы поддерживать Украину в случае сокращения помощи США — Сикорский
Страны Европы готовы поддерживать Украину в случае сокращения помощи США — Сикорский
Крупнейшие страны Европы готовы продолжать помогать Украине, даже если США сократят свою поддержку. Это касается как военной, так и финансовой помощи.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает DoRzeczy.
Сикорский провел переговоры с главами МИДа Франции, Германии, Италии, Британии и Испании. Также в обсуждениях участвовала Кайя Каллас, будущий глава дипломатии Евросоюза.
В ходе переговоров участники обсуждали будущее трансатлантических отношений, строительство сильной и устойчивой Европы, дальнейшую поддержку Украины в войне с россией и европейские перспективы Молдовы и Грузии.

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По словам польского министра, главы МИД согласились, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в том числе путем более «справедливого распределения бремени в НАТО».
«Мы рассматриваем возможности усиления нашей поддержки Украины. В этом контексте я с удовольствием подчеркиваю готовность крупнейших стран ЕС взять на себя груз военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного сокращения участия США», — отметил Сикорский.
Напомним, Дональд Трамп уже в конце января 2025 года официально станет президентом США. Пока окончательно неnизвестно, продолжит ли он поставки оружия Украине для обороны от российской агрессии.
По материалам:
РБК-Україна
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