Страны ЕС снова спорят из-за уровня потолка цены на российскую нефть — Finance.ua
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Страны ЕС снова спорят из-за уровня потолка цены на российскую нефть

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Переговоры между странами Европейского Союза по установлению верхнего предела цены на российскую нефть зашли в тупик в среду вечером.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Еврокомиссия предложила ограничение в объеме 65 долларов за баррель. Но Польша и страны Балтии отвергли предложение как слишком щедрое для Москвы.
В то же время, несколько стран с большой судоходной отраслью, в частности Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже 70 долларов — это верхний предел диапазона, предложенный Брюсселем.
Послы Евросоюза решили провести дополнительные переговоры в среду вечером. Если соглашения не будут достигнуты, они могут собраться уже в четверг, чтобы продолжить обсуждение.
Министры энергетики ЕС также намерены встретиться в четверг, чтобы обсудить меры по сдерживанию цен на газ.
При цене в 65 долларов за баррель предельная цена будет намного выше себестоимости производства в россии. Но поскольку россия уже продает свою нефть со скидками, высокий потолок, скорее всего, окажет незначительное влияние на торговлю.
ЕС и G7 надеялись согласовать ценовой потолок в среду, но для утверждения решения необходима поддержка всех государств-членов ЕС.
По материалам:
Економічна Правда
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