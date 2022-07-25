Страны ЕС призвали готовиться к полной остановке поставок российского газа — Finance.ua
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Страны ЕС призвали готовиться к полной остановке поставок российского газа

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Европе следует готовиться к полной остановке поставок российского газа. Ведь уже сейчас ограничения на импорт голубого топлива из рф коснулись 12 стран — членов ЕС.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в интервью DPA.
Она назвала россию ненадежным партнером по экспорту газа и призвала даже те страны, которые почти не зависят от поставок российского газа, приобщиться к усилиям по экономии топлива.
«Россия лишь частично поставляет газ или вовсе не поставляет газ в 12 стран-членов. Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — сказала европейский политик.
По словам Урсулы фон дер Ляен, ЕС уже сейчас должен снизить потребление российского газа так, чтобы к марту будущего года экономия составила 15% (45 млрд кубометров). Полную независимость от российского газа должны констатировать не позднее 2025 года.
Предложения Еврокомиссии обсудят в ходе специальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе во вторник, 26 июля. Фон дер Ляен выразила уверенность, что они будут одобрены.
«Я уверена, что министры энергетики... осознают свои обязанности», — сказала она.
Стоит отметить, что Испания и Португалия уже подвергли критике предложение Еврокомиссии по плану чрезвычайных ситуаций в газовой сфере.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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