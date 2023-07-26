Страны Балтии ускорят отключение от энергосистемы россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны Балтии ускорят отключение от энергосистемы россии

Энергетика
23
Министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии договорились добиться синхронизации электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года.
Об этом сообщает Министерство энергетики Литвы.
«Решение принято с учетом изменившейся геополитической ситуации, с безопасностью в регионе в условиях войны в Украине. Это еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности», — говорится в сообщении.
Документы, устанавливающие соглашение между премьер-министрами стран Балтии и операторами системы передачи, должны быть подписаны в начале августа.
При реализации соглашения операторы будут обязаны до августа 2024 года объявить о совместном решении не продлевать контракт с БРЭЛЛ и синхронизироваться с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года.

Зависимость от Москвы

Балтийские энергосистемы до сих пор являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят россия и беларусь, и по-прежнему зависят от центра управления в Москве и российской энергосистемы. Синхронизироваться с ENTSO-E страны Балтии планировали до 2025 года.
В марте 2022 года операторы энергосистем стран Балтии в качестве мер по снижению рисков снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из россии вдвое — до 300 МВт.
Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E) в конце февраля 2022 года.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.