Страны Балтии ускорят отключение от энергосистемы россии — Finance.ua

Страны Балтии ускорят отключение от энергосистемы россии Сегодня 19:14 — Энергетика

Министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии договорились добиться синхронизации электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года.

Об этом сообщает Министерство энергетики Литвы

«Решение принято с учетом изменившейся геополитической ситуации, с безопасностью в регионе в условиях войны в Украине. Это еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности», — говорится в сообщении.

Документы, устанавливающие соглашение между премьер-министрами стран Балтии и операторами системы передачи, должны быть подписаны в начале августа.

При реализации соглашения операторы будут обязаны до августа 2024 года объявить о совместном решении не продлевать контракт с БРЭЛЛ и синхронизироваться с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года.

Зависимость от Москвы

Балтийские энергосистемы до сих пор являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят россия и беларусь, и по-прежнему зависят от центра управления в Москве и российской энергосистемы. Синхронизироваться с ENTSO-E страны Балтии планировали до 2025 года.

В марте 2022 года операторы энергосистем стран Балтии в качестве мер по снижению рисков снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из россии вдвое — до 300 МВт.

Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E) в конце февраля 2022 года.

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