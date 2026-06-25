Страна Европы с самыми большими задержками рейсов летом
20 аэропортов Европы с наибольшими задержками рейсов
- Милан Бергамо, Италия (11,96% рейсов задержано более чем на 60 минут).
- Ницца, Франция (11,92%).
- Кефалония, Греция (11,79%).
- Пиза, Италия (10,58%).
- Корфу, Греция (9,54%).
- Пальма-де-Майорка, Испания (9,33%).
- Реус, Испания (9,13%).
- Понта-Делгада, Азорские острова, Португалия (9,08%).
- Ольбия, Сардиния (8,71%).
- Задар, Хорватия (8,65%).
- Закинтос, Греция (8,48%).
- Неаполь, Италия (8,40%).
- Ханья, Греция (8,33%).
- Пафос, Кипр (7,87%).
- Кос, Греция (7,72%).
- Родос, Греция (7,68%).
- Ибица, Испания (7,48%).
- Аликанте, Испания (7,27%).
- Миконос, Греция (6,95%).
- Порту, Португалия (6,88%).
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