Страна Европы с самыми большими задержками рейсов летом Сегодня 18:00 — Мир

Страна Европы с самыми большими задержками рейсов летом

Летний период отпусков обычно ассоциируется с хаосом в аэропортах по всей Европе. Однако некоторые страны справляются с потоками туристов хуже других.

в аэропортах Греции. Как пишет Express со ссылкой на новый анализ данных о сбоях в международных рейсах от платформы AirAdvisor, летом отдыхающие чаще всего сталкиваются с длительными задержками рейсов (60 и более минут)

Согласно данным за июнь-сентябрь 2025 года, хотя лидером антирейтинга стал итальянский аэропорт Милан-Бергамо, по совокупности худшая в Европе ситуация с длительными задержками рейсов была зафиксирована в Греции — сразу семь популярных греческих курортов, включая Кефалонию, Корфу и Родос, попали в топ-20.

Частично эксперты объясняют такие задержки большой популярностью Греции летом среди туристов по всему миру — небольшие региональные аэропорты просто не справляются с такими потоками и часто работают на грани своих возможностей, а расширять их не планируют, ведь в другие месяцы года нет нужды.

При этом эксперты отмечают, что, когда в аэропорту начинают накапливаться задержки, может возникнуть эффект домино, что приводит к переносу рейсов в течение всего дня, что, в свою очередь, увеличивает количество задержек, особенно в пиковые периоды.

20 аэропортов Европы с наибольшими задержками рейсов

Милан Бергамо, Италия (11,96% рейсов задержано более чем на 60 минут). Ницца, Франция (11,92%). Кефалония, Греция (11,79%). Пиза, Италия (10,58%). Корфу, Греция (9,54%). Пальма-де-Майорка, Испания (9,33%). Реус, Испания (9,13%). Понта-Делгада, Азорские острова, Португалия (9,08%). Ольбия, Сардиния (8,71%). Задар, Хорватия (8,65%). Закинтос, Греция (8,48%). Неаполь, Италия (8,40%). Ханья, Греция (8,33%). Пафос, Кипр (7,87%). Кос, Греция (7,72%). Родос, Греция (7,68%). Ибица, Испания (7,48%). Аликанте, Испания (7,27%). Миконос, Греция (6,95%). Порту, Португалия (6,88%).

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.