Страховая не платит? Что делать? — Finance.ua

Страховая не платит? Что делать?
Купил полис, произошло ДТП — а страховая вместо выплаты начинает искать поводы, чтобы отказать? К сожалению, подобные ситуации случаются. Но это еще не конец. Вот четкий план действий от Finance.ua Страхование, если страховая компания не платит.
Важно! Срок принятия решения по заявлению о страховом возмещении составляет 90 дней с даты получения заявления и документов по полисам 2024 года и 60 дней по полисам 2025 года.
✅ 1. Проверь документы
Убедись, что ты предоставил все необходимые документы. Обычно нужны:
- копия полиса
- заявление о страховом событии
- справка из полиции (если вызывали)
- фото/видео с места происшествия
- документы, подтверждающие убытки (счета, заключения СТО
и т. п.)
📌 Часто задержки бывают из-за неполного пакета документов.
✅ 2. Требуй письменный ответ
Если страховая компания тянет время или отказывает устно — требуй официальный письменный отказ с указанными основаниями.
✍️ Почему это важно: такой ответ будет доказательством в случае жалобы или суда.
✅ 3. Жалоба в НБУ
Нацбанк — регулятор страхового рынка. Если страховая нарушает закон, пиши жалобу сюда:
- https://bank.gov.ua
- или по электронной почте: nbu@bank.gov.ua
📌 Укажи все факты, даты, контакты, примеры нарушений.
✅ 4. Юридическая помощь
Иногда достаточно официального адвокатского запроса, чтобы страховая одумалась.
Юрист может:
- составить претензию
- сопровождать в переговорах
- подать в суд
💡 В большинстве случаев страховая платит еще до суда, чтобы не нарваться на штрафы и репутационные потери.
✅ 5. Суд
Это крайний вариант, если все остальное не сработало. Помни:
- У тебя есть 3 года для подачи иска
- Судебная практика часто на стороне клиентов, если доказательства в порядке
📄 Суд может обязать страховую не только выплатить компенсацию, но и выплатить пеню и моральный ущерб.
✅ 6. Осторожно с «серыми» страховыми
Иногда проблема не в выплате, а в том, что вы купили полис у компании, которая вообще фиктивная или на момент наступления ДТП потеряла лицензию. В таком случае нужно обращаться за выплатой в МТСБУ.
🧠 Вывод:
Страховая не платит — это не приговор.
Если действовать грамотно, ты либо получишь выплату, либо компенсируешь свой ущерб через другие инструменты.
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