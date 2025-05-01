Страховая не платит? Что делать? — Finance.ua

Страховая не платит? Что делать? Сегодня 14:10 — Страхование

Страховая не платит? Что делать?

Купил полис, произошло ДТП — а страховая вместо выплаты начинает искать поводы, чтобы отказать? К сожалению, подобные ситуации случаются. Но это еще не конец. Вот четкий план действий от Finance.ua Страхование, если страховая компания не платит.

Важно! Срок принятия решения по заявлению о страховом возмещении составляет 90 дней с даты получения заявления и документов по полисам 2024 года и 60 дней по полисам 2025 года.

✅ 1. Проверь документы

Убедись, что ты предоставил все необходимые документы. Обычно нужны:

копия полиса

заявление о страховом событии

справка из полиции (если вызывали)

фото/видео с места происшествия

документы, подтверждающие убытки (счета, заключения СТО и т. п. )

📌 Часто задержки бывают из-за неполного пакета документов.

✅ 2. Требуй письменный ответ

Если страховая компания тянет время или отказывает устно — требуй официальный письменный отказ с указанными основаниями.

✍️ Почему это важно: такой ответ будет доказательством в случае жалобы или суда.

✅ 3. Жалоба в НБУ

Нацбанк — регулятор страхового рынка. Если страховая нарушает закон, пиши жалобу сюда:

https://bank.gov.ua

или по электронной почте: nbu@bank.gov.ua

📌 Укажи все факты, даты, контакты, примеры нарушений.

✅ 4. Юридическая помощь

Иногда достаточно официального адвокатского запроса, чтобы страховая одумалась.

Юрист может:

составить претензию

сопровождать в переговорах

подать в суд

💡 В большинстве случаев страховая платит еще до суда, чтобы не нарваться на штрафы и репутационные потери.

✅ 5. Суд

Это крайний вариант, если все остальное не сработало. Помни:

У тебя есть 3 года для подачи иска

Судебная практика часто на стороне клиентов, если доказательства в порядке

📄 Суд может обязать страховую не только выплатить компенсацию, но и выплатить пеню и моральный ущерб.

✅ 6. Осторожно с «серыми» страховыми

Иногда проблема не в выплате, а в том, что вы купили полис у компании, которая вообще фиктивная или на момент наступления ДТП потеряла лицензию. В таком случае нужно обращаться за выплатой в МТСБУ.

🧠 Вывод:

Страховая не платит — это не приговор.

Если действовать грамотно, ты либо получишь выплату, либо компенсируешь свой ущерб через другие инструменты.

Переключись, наконец, на хорошую страховку!

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