Страховая не платит? Что делать? — Finance.ua
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Страховая не платит? Что делать?

Страхование
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Страховая не платит? Что делать?
Страховая не платит? Что делать?
Купил полис, произошло ДТП — а страховая вместо выплаты начинает искать поводы, чтобы отказать? К сожалению, подобные ситуации случаются. Но это еще не конец. Вот четкий план действий от Finance.ua Страхование, если страховая компания не платит.
Важно! Срок принятия решения по заявлению о страховом возмещении составляет 90 дней с даты получения заявления и документов по полисам 2024 года и 60 дней по полисам 2025 года.

✅ 1. Проверь документы

Убедись, что ты предоставил все необходимые документы. Обычно нужны:
  • копия полиса
  • заявление о страховом событии
  • справка из полиции (если вызывали)
  • фото/видео с места происшествия
  • документы, подтверждающие убытки (счета, заключения СТО и т. п.)
📌 Часто задержки бывают из-за неполного пакета документов.

✅ 2. Требуй письменный ответ

Если страховая компания тянет время или отказывает устно — требуй официальный письменный отказ с указанными основаниями.
✍️ Почему это важно: такой ответ будет доказательством в случае жалобы или суда.

✅ 3. Жалоба в НБУ

Нацбанк — регулятор страхового рынка. Если страховая нарушает закон, пиши жалобу сюда:
📌 Укажи все факты, даты, контакты, примеры нарушений.

✅ 4. Юридическая помощь

Иногда достаточно официального адвокатского запроса, чтобы страховая одумалась.
Юрист может:
  • составить претензию
  • сопровождать в переговорах
  • подать в суд
💡 В большинстве случаев страховая платит еще до суда, чтобы не нарваться на штрафы и репутационные потери.

✅ 5. Суд

Это крайний вариант, если все остальное не сработало. Помни:
  • У тебя есть 3 года для подачи иска
  • Судебная практика часто на стороне клиентов, если доказательства в порядке
📄 Суд может обязать страховую не только выплатить компенсацию, но и выплатить пеню и моральный ущерб.

✅ 6. Осторожно с «серыми» страховыми

Иногда проблема не в выплате, а в том, что вы купили полис у компании, которая вообще фиктивная или на момент наступления ДТП потеряла лицензию. В таком случае нужно обращаться за выплатой в МТСБУ.

🧠 Вывод:

Страховая не платит — это не приговор.
Если действовать грамотно, ты либо получишь выплату, либо компенсируешь свой ущерб через другие инструменты.
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Переключись, наконец, на хорошую страховку!
По материалам:
Finance.ua
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