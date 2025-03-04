Страховая компания ИНГО осуществила выплату 20 млн грн за убытки от воздушной атаки в Киеве — Finance.ua
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Страховая компания ИНГО осуществила выплату 20 млн грн за убытки от воздушной атаки в Киеве

Страхование
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Страховая компания ИНГО осуществила выплату 20 млн грн за убытки от воздушной атаки в Киеве
Страховая компания ИНГО осуществила выплату 20 млн грн за убытки от воздушной атаки в Киеве
Страховая компания ИНГО осуществила выплату 20 млн грн по договору комплексного страхования имущества юридических лиц с покрытием военных рисков. Возмещение получило ООО «ИРПЕНЬ-БУДПРОЕКТ-ПЛЮС», входящее в группу компаний Dragon Capital.
Офисный комплекс с подземным паркингом площадью 10 629,9 кв. м, расположенный в Киеве на улице Большой Васильковской, 98, получил повреждения 20 декабря 2024 года в результате воздушной атаки агрессора на столицу. Вследствие падения обломков ракеты были повреждены перекрытия верхних этажей, внешняя и внутренняя отделка помещений, фасадная часть здания, инженерные коммуникации. Происшествие было квалифицировано как страховой случай.
«Этот случай еще раз подтверждает важность страховой защиты, в том числе от военных рисков для бизнеса», — отметил руководитель управления урегулирования имущественных убытков СК ИНГО Александр Колпаков. — «Мы провели все необходимые процедуры для анализа технической документации и оценки убытков. Специалисты компании максимально оперативно оформили материалы дела, согласовали их с соответствующими подразделениями и направили на оплату. Для осуществления фактической выплаты на банковский счет клиента нам понадобилось 7 календарных дней», — рассказал Александр.
Страховая компания ИНГО осуществила выплату 20 млн грн за убытки от воздушной атаки в Киеве
Перестрахование 50% рисков обеспечила НАСК ОРАНТА. «Для ОРАНТЫ страхование имущества от военных рисков пока является новым направлением, но в настоящее время этот вид страхования является критически важным инструментом для защиты бизнеса в Украине. Поэтому мы и дальше будем поддерживать страхователей, обеспечивая им финансовую стабильность в сложных условиях», — отметил председатель правления НАСК ОРАНТА Яцек Мейзнер.
Сопровождением застрахованного объекта занималась компания «Страховые брокеры «ДОРАДА ПАРТНЕРС». «Мы не только помогаем клиентам правильно оценить риски и выбрать оптимальные страховые решения, но и поддерживаем их в критических ситуациях. Урегулирование убытков — один из наших ключевых приоритетов», — рассказала руководительница и управляющий партнер компании Инга Шерина. — «Своевременная выплата возмещения — это залог стабильного бизнеса. Мы рады, что благодаря слаженной работе всех участников процесса урегулирования компания Dragon Capital быстро получила компенсацию для восстановления своей недвижимости», — добавила она.
Dragon Capital является одним из крупнейших инвесторов в коммерческую недвижимость в Украине. В портфеле компании 25 объектов общей площадью 560 тыс. кв. м, среди которых бизнес-центры, склады и торговая недвижимость.
За последние два года в ИНГО было застраховано от рисков войны более 5000 частных объектов, более 2000 перевозок, тысячи автомобилей и несколько сотен объектов юридических лиц.
По материалам:
СК ІНГО
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