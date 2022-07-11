Страхование имущества и его особенности — Finance.ua

Страхование имущества и его особенности Сегодня 21:01 — Страхование

Страхование имущества и его особенности

Страхование имущества — это добровольный вид страхования. Цель такого страхования — обеспечить компенсацию ущерба владельцу застрахованного имущества в случае его уничтожения или повреждения в результате действий рисков, определенных договором страхования.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Страховать имущество могут как физические, так и юридические лица. Иногда такая страховка может являться обязательным условием ипотечного договора, без оформления которого вы не получите кредит.

Какое имущество можно застраховать

Население может страховать:

квартиру, дом и их отделку;

домашнее имущество (например, мебель, бытовая техника и т.п.);

садовый инвентарь;

приусадебные постройки (например, гараж, беседки, забор, колодец и т.п.).

Бизнес может страховать:

дома, сооружения, помещения;

оборудование и приборы (например, производственное, офисное, торговое и т.п.);

движимое имущество (например, мебель, офисная техника и т.п.);

товары на складе, готовая продукция и т.д.

Застраховать имущество может собственник (на основе права собственности) или арендатор (на основании права пользования (аренды) имуществом).

От каких рисков страхуют имущество

Страховщики предлагают своим клиентам разные программы страхования имущества с разной комбинацией рисков. Следует заметить, что огневые риски являются ключевой составляющей договоров страхования.

Среди страховых рисков могут быть:

огневые риски: пожар, удар молнии, взрыв, возгорание электроприборов, падение пилотируемых летательных аппаратов или их частей;

действие воды: затопление; аварии водопроводных, канализационных сетей и отопительных, пожарных, спринклерных или других систем;

стихийные явления: бури, ураганы, ливни, наводнения, град, чрезмерные осадки, обвал, просадка почвы и т.п.;

противоправные действия третьих лиц: воровство, разбой, грабеж, умышленное уничтожение, поджог и т.д.

Также каждая страховая компания анализирует и определяет причины наступления страхового случая. Страховка от затопления может покрывать только бытовую ситуацию — например, когда в доме прорвало трубу. А вот наводнения, которые тоже могут стать причиной затопления, чаще относят к стихийным бедствиям, и это отдельный риск в договоре. Под «затоплением» страховая компания может определять ущерб, причиненный жилому помещению или другому застрахованному имуществу страхователя вследствие действия воды, проникшей из соседних помещений, не принадлежащих страхователю.

Обычно ущерб от какого-либо рода военных действий, маневров или других военных мероприятий и их последствий не покрывается договором страхования имущества. Однако отдельные договоры страхования могут содержать покрытие таких случаев.

От чего зависит стоимость страхования имущества

Прежде всего страховая сумма зависит от стоимости имущества, перечня страховых рисков и вероятности их наступления, наличия франшизы и ее размера.

Конечно, чем больше страховых рисков покрывает страховка, тем дороже она будет.

Перед заключением договора следует проанализировать риски, наступление которых наиболее вероятно. Например, не стоит страховать дом от риска цунами, если он находится в Киевской области, поскольку такая ситуация невозможна.

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