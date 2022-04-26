Stora Enso продает свои лесопильные заводы в рф местному менеджменту — Finance.ua

«Stora Enso заключила соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в россии. Лесопильные заводы в Неболче и Импилахте компании будут переданы местному управлению», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что в связи с неопределенностью на российском рынке местная собственность может обеспечивать более устойчивую работу предприятий.
Ожидается, что сделка будет закрыта во 2 квартале 2022 года после получения необходимых одобрений от регуляторов.
Stora Enso в России владеет лесопильными производствами в Карелии (поселок Импилахти) и Новгородской области (поселок Неболчи). Их совокупная годовая мощность — 350 тыс. кубометров пиломатериалов, штат — около 170 человек.
2 марта 2022 года Stora Enso объявила, что прекратит производство и продажи в рф до дальнейшего уведомления.
Stora Enso «находится в поиске устойчивого решения для будущего своих трех упаковочных заводов в россии».
Stora Enso — крупнейший в Европе по объему мощностей производитель пиломатериалов.