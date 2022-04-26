Stora Enso продает свои лесопильные заводы в рф местному менеджменту — Finance.ua

Stora Enso продает свои лесопильные заводы в рф местному менеджменту

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Stora Enso продает свои лесопильные заводы в рф местному менеджменту

Одна из крупнейших в мире лесопромышленных компаний Stora Enso продает свои лесопильные предприятия в рф местному менеджменту.

Об этом говорится в заявлении компании от 25 апреля.

«Stora Enso заключила соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в россии. Лесопильные заводы в Неболче и Импилахте компании будут переданы местному управлению», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в связи с неопределенностью на российском рынке местная собственность может обеспечивать более устойчивую работу предприятий.

Ожидается, что сделка будет закрыта во 2 квартале 2022 года после получения необходимых одобрений от регуляторов.

Stora Enso в России владеет лесопильными производствами в Карелии (поселок Импилахти) и Новгородской области (поселок Неболчи). Их совокупная годовая мощность — 350 тыс. кубометров пиломатериалов, штат — около 170 человек.

2 марта 2022 года Stora Enso объявила, что прекратит производство и продажи в рф до дальнейшего уведомления.

Stora Enso «находится в поиске устойчивого решения для будущего своих трех упаковочных заводов в россии».

Stora Enso — крупнейший в Европе по объему мощностей производитель пиломатериалов.

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