Stop fake: НБУ предупредил о распространении недостоверной информации — Finance.ua

Stop fake: НБУ предупредил о распространении недостоверной информации Сегодня 16:10 — Казна и Политика

Нацбанк предупреждает о распространении недостоверной информации.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

«Наблюдаем распространение недостоверной информации о существовании некоего письма Национального банка Украины с предупреждением о возможном применении мер воздействия к украинским банкам, которые принадлежат международным финансовым группам, продолжающим работать в рф. Эта информация не соответствует действительности», — пишет регулятор

НБУ неоднократно официально заявлял о своей позиции по этому вопросу:

международные финансовые группы должны уйти с рынка рф;

целью действий НБУ в этом направлении является ослабление агрессора;

«Мы ценим работу банков Украины, которые являются дочками международных финансовых групп, считаем их важными участниками украинского банковского рынка, видим их патриотическую позицию и вклад в общую Победу. Мы ведем регулярный открытый диалог с руководителями украинских дочек международных финансовых групп, есть понимание нашей позиции и готовность вместе апеллировать к решениям штаб-квартир с целью ускорения выхода международных финансовых групп с российского рынка. Причастность уважаемых европейских компаний к экономике страны-террориста — отравляющая», — отметили в НБУ.

Невозможно удержать свой бизнес на глобальном уровне, финансируя разрушение международного права и поддерживая налоги государство — спонсора терроризма. Это принципиальная позиция НБУ, руководства украинского государства и наших международных партнеров.

В распространении такой недостоверной информации мы видим умышленную попытку изменения акцентов на санкции в отношении украинских банков. Подчеркиваем, мандат НБУ — обеспечение финансовой стабильности, а значит, наши шаги направлены на поддержание стабильной деятельности банков в Украине и стимулирование принятия решений на уровне штаб-квартир международных групп по прекращению работы в рф.

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