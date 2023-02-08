Stop fake: НБУ предупредил о распространении недостоверной информации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Stop fake: НБУ предупредил о распространении недостоверной информации

Казна и Политика
145
Нацбанк предупреждает о распространении недостоверной информации.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
«Наблюдаем распространение недостоверной информации о существовании некоего письма Национального банка Украины с предупреждением о возможном применении мер воздействия к украинским банкам, которые принадлежат международным финансовым группам, продолжающим работать в рф. Эта информация не соответствует действительности», — пишет регулятор
НБУ неоднократно официально заявлял о своей позиции по этому вопросу:
  • международные финансовые группы должны уйти с рынка рф;
  • целью действий НБУ в этом направлении является ослабление агрессора;
«Мы ценим работу банков Украины, которые являются дочками международных финансовых групп, считаем их важными участниками украинского банковского рынка, видим их патриотическую позицию и вклад в общую Победу. Мы ведем регулярный открытый диалог с руководителями украинских дочек международных финансовых групп, есть понимание нашей позиции и готовность вместе апеллировать к решениям штаб-квартир с целью ускорения выхода международных финансовых групп с российского рынка. Причастность уважаемых европейских компаний к экономике страны-террориста — отравляющая», — отметили в НБУ.
Невозможно удержать свой бизнес на глобальном уровне, финансируя разрушение международного права и поддерживая налоги государство — спонсора терроризма. Это принципиальная позиция НБУ, руководства украинского государства и наших международных партнеров.
В распространении такой недостоверной информации мы видим умышленную попытку изменения акцентов на санкции в отношении украинских банков. Подчеркиваем, мандат НБУ — обеспечение финансовой стабильности, а значит, наши шаги направлены на поддержание стабильной деятельности банков в Украине и стимулирование принятия решений на уровне штаб-квартир международных групп по прекращению работы в рф.

Подобрать карту в украинском банке💳

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.