Столичный рынок аренды жилья сократился на 27% — Нацбанк Сегодня 12:00 — Недвижимость

Дефицит электроэнергии и обстрелы влияют на все сферы экономической деятельности, в частности с начала обстрелов столичный рынок аренды жилья сократился на 27%.

Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за декабрь.

«После обстрелов 16 и 23 ноября оборот кафе и ресторанов снизился в среднем на 8%; столичный рынок аренды жилья сократился на 27% с начала обстрелов», — говорится в отчете.

Активность торговли и секторов услуг сдерживается отключениями э/э и слабым потребительским спросом вследствие сокращения реальных доходов домохозяйств, и это, несмотря на ажиотажный спрос на товары автономного энергообеспечения и скидки в рамках «черной пятницы» (особенно поддержало онлайн-сегмент розничной торговли).

Отметили, что возобновление экономической активности прервалось. В ноябре масштабные обстрелы повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию осложнил рост потребления из-за похолодания. Перебои с электроэнергией стали второй по значимости проблеме бизнеса после роста цен.

«Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов. Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков, что возобновление экономической активности прервалось», — сообщает НБУ, опираясь на результаты опросов, проведенных среди бизнеса.

УНН По материалам:

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