Столичный рынок аренды жилья сократился на 27% — Нацбанк — Finance.ua
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Столичный рынок аренды жилья сократился на 27% — Нацбанк

Недвижимость
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Дефицит электроэнергии и обстрелы влияют на все сферы экономической деятельности, в частности с начала обстрелов столичный рынок аренды жилья сократился на 27%.
Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за декабрь.
«После обстрелов 16 и 23 ноября оборот кафе и ресторанов снизился в среднем на 8%; столичный рынок аренды жилья сократился на 27% с начала обстрелов», — говорится в отчете.
Активность торговли и секторов услуг сдерживается отключениями э/э и слабым потребительским спросом вследствие сокращения реальных доходов домохозяйств, и это, несмотря на ажиотажный спрос на товары автономного энергообеспечения и скидки в рамках «черной пятницы» (особенно поддержало онлайн-сегмент розничной торговли).
Отметили, что возобновление экономической активности прервалось. В ноябре масштабные обстрелы повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию осложнил рост потребления из-за похолодания. Перебои с электроэнергией стали второй по значимости проблеме бизнеса после роста цен.
«Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов. Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков, что возобновление экономической активности прервалось», — сообщает НБУ, опираясь на результаты опросов, проведенных среди бизнеса.
По материалам:
УНН
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