Столичные дороги сделают инклюзивными: что запланировано — Finance.ua

Столичные дороги сделают инклюзивными: что запланировано Сегодня 20:20 — Казна и Политика

В этом году УК «Киевавтодор» реализует 20 безбарьерных подходов к социально важным объектам столицы и продолжит работу по внедрению физической доступности на дорогах города.

Об этом сообщил генеральный директор коммунальной корпорации Александр Федоренко.

Он представил основные направления внедрения безбарьерности в 2024 году на Втором проектном семинаре «Безбарьерность транспортной инфраструктуры города Киева — текущее состояние и перспективы».

«Внедрение физической безбарьерности — на сегодняшний день одна из наших основных задач. Развитие инклюзивной, доступной и безопасной городской инфраструктуры, отвечающей потребностям разных жителей и жительниц столицы, мы реализуем при реконструкции и капитальных ремонтах объектов улично-дорожной сети, а также текущих ремонтах», — отметил Александр Федоренко.

В столице запланировано обустроить 20 безбарьерных подходов к социально важным объектам, которые определены с привлечением соответствующих общественных организаций, занимающихся вопросами инклюзии и доступности. На сегодняшний день выполнены работы на 8 таких объектах, еще 4 — в работе.

«Важным направлением остается и обустройство инклюзивных перекрестков. Такие локации появятся на перекрестках Старобориспольской улицы и Николая Хвылевого, проспекта Валерия Лобановского с улицами Владимира Брожко и Демеевской, улиц Вадима Гетьмана и Олексы Тихого. В частности, там запланированы наземные переходы, которые будут дублировать надземные или подземные», — сказал Александр Федоренко.

По его информации, во время строительных работ на 10 объектах города в этом году реализовали все технические решения по внедрению безбарьерности: снизили бортовой камень на 224 переходах, построили и отремонтировали 18 пандусов, уложили более 43 тысяч кв. м покрытие тротуара из ФЭМа.

Кроме того, в рамках текущих (мелких) ремонтов улично-дорожной сети планируется снизить бортовой камень и обустроить тактильную навигацию на 260 пешеходных переходах. На сегодняшний день соответствующие работы выполнены на 191 объекте.

«В планах на 2025 год „Киевавтодор“ поставил перед собой задачу превысить показатели мер по безбарьерности в этом году. Ведь доступность общественного пространства — один из ключевых факторов современного развития столицы», — отметил Александр Федоренко.

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