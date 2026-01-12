Стоит ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь — мнение экспертов
Пока мы спим, роутер продолжает работать, и это заставляет многих задуматься, влияет ли ночной Wi-Fi на самочувствие и безопасность. Эксперты рекомендуют на ночь выключать сеть, называя сразу несколько практических причин.
Об этом пишет The Times of India.
Одна из причин — беспроводные сети постоянно генерируют электромагнитные волны. Их влияние на организм и изучается, так что в ночное время советуют уменьшать любые лишние факторы, чтобы тело могло полноценно восстанавливаться.
Также в советах фигурирует качество сна. Некоторые люди связывают работу Wi-Fi с поверхностным сном, более частыми пробуждениями и ощущением усталости утром, поэтому выключенный роутер рассматривают как простой способ минимизировать эти риски.
Бытовой аргумент : экономия электроэнергии. Даже в режиме ожидания роутер и подключенные устройства потребляют ток, а регулярное выключение может немного снизить затраты.
Отдельно эксперты упоминают цифровую гигиену. Без интернета легче отложить телефон перед сном и не залипать в лентах, что помогает лучше отдохнуть.
Еще одна причина — безопасность: отключенная сеть ночью снижает риск постороннего доступа к домашней Wi-Fi-инфраструктуре. Превратить это в привычку можно без труда — с помощью автоматического выключения на роутере или таймера в розетке.
Напомним, размещение роутера имеет ключевое значение для качества Wi-Fi — от него зависит и скорость, и стабильность соединения. Часто, когда интернет начинает «тормозить», проблему решает удачное место для устройства и периодическая перезагрузка.
