Стоит ли в этом году делать подарки и что купить бюджетно — топ советов от CreditPlus — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Стоит ли в этом году делать подарки и что купить бюджетно — топ советов от CreditPlus Сегодня 11:05 — Фондовый рынок

Наверное, каждый заметил, что украинцы разбились на два лагеря — те, кто категорически против празднований к Рождеству и Новому году, и тех, кто считает, что сейчас время жить своей жизнью. Каждое мнение имеет право на существование, но стоит отметить, что сами военные отмечают последнюю позицию — мы ведем бой за жизнь, и сегодня как никогда ей надо радоваться. Многие психологи объясняли, почему нужно создавать яркие воспоминания и счастливо проводить время с близкими людьми. И этот материал для тех, кто планирует празднование, но не знает, что дарить; а также для тех, кому нужно больше мотивации для праздника.

Что дарить?

Многие украинцы сейчас в деликатном положении относительно финансовых возможностей. Но вручить крутой подарок можно не только на крупную сумму. Кроме того, сюрприз может быть не только таким, который можно подержать в руках.

Бюджетные подарки

Декабрь — это лучшая пора для приобретения вещей, которые были популярны осенью, ведь среди них царит скидкопад. Чем ближе к Новому году, тем дешевле будут товары с рождественской символикой. Например, популярные сети типа LPP SA (компания, которой принадлежат Sinsay, Reserved, Mohito, Cropp и House) продают немало крутых недорогих товаров. К примеру, рождественские носки, свитеры, шапки, перчатки. А еще — праздничные светодиодные гирлянды, работающие от батареек типа АА (что сейчас среди украинцев пользуются спросом). Также в разделах «Для дома» можно найти стильные недорогие подарки — набор аксессуаров для вина, украшения для елки, постельные принадлежности, пледы, подушки и т. д. Это настоящая мини-Ikea. А с декабрьскими скидками получится еще дешевле. Чтобы хорошо запастись подарками, хватит буквально 1-2 тысяч гривен или меньше. В любом случае при недостатке этой суммы ее всегда можно получить при необходимости . Кроме того, еще и со скидкой, которую можно забрать в фейсбуке или инстаграме.

Идеи бюджетных подарков и где их искать:

настольные игры — в специализированных магазинах (на них всегда действуют предновогодние скидки);

косметика украинского производства — не всегда дешевая, зато немало качественного продукта. Если вы парень и не уверены в выборе подарка для девушки — подарите сертификат в выбранный магазин. Сейчас популярны такие бренды как Mermade, Hillary, Relance. Если вы девушка, которая ищет подарок парню, обратите внимание на MinoX, Ed Cosmetics и мужскую серию в Mr. Scrubber;

патриотическая одежда и аксессуары. Выбора сейчас немало — худи и футболки, подвески и кольца, сумки и пояса. Однако стоит учитывать уместность того или иного подарка. Как вариант недорогого презента, который человек будет использовать каждый день и вспоминать о вас — чехол для смартфона.

Диджитал-подарки для досуга или обучения

В отличие от агрессивного соседа-неудачника, мы имеем возможность пользоваться благами социума даже несмотря на войну. У нас есть Spotify, Apple Music, Netflix и т. д. Оптимальный вариант к Новому году — подарить человеку подписку на эти сервисы. Плюс в том, что вы сами можете выбрать посильную сумму оплаты как на год, так и на квартал или месяц. Если человек любит учиться, планирует изменить сферу деятельности или повысить квалификацию — вы можете оплатить определенный курс на Coursera, Udemy или других образовательных платформах, в том числе на украинских (например, оплата обучения на онлайн-курсах английского языка).

Терапия от блэкаута

Конечно, один из самых крутых подарков для текущей ситуации с перебоями электроэнергии — это повербанк. Но, к сожалению, многие продавцы вовремя воспользовались текущим положением вещей, и потому найти достойную зарядку по адекватной стоимости не так просто. Поэтому, если вы уже сейчас думаете о том, что подарить и у вас есть в запасе минимум 2-3 недели, лучше посмотреть предложения на Aliexpress. Те же Xiaomi стоят значительно дешевле, а кроме них есть немало хороших опций. Также там же можно найти мощные фонарики за 300-600 грн, которые осветят чуть ли не все помещение, а также настольные LED-лампы, заряжаемые через USB или батарейки.

В Украине еще не взлетели цены на налобные фонарики, а этот тип освещения очень удобен во время готовки, чтения, работы.

Если вы планируете сделать подарок для девушки — стартерпак для создания свечей ей точно понравится. Почему?

Это дешевле, потому что в набор входят формы, материалы для изготовления плюс некоторые украшения. Можно проявить креатив при разработке свечи. Не нужно будет устраивать марафон по поиску дефицитного товара в «АТБ» или «Авроре» среди конкурентов. Есть плюс для того, кто будет дарить. Даже если не будет хватать 500 грн на набор, здесь никто не спросит о цели вашего запроса. Можете взять как 500, так и 15000 грн.

Благотворительность от его/ее имени

Большинство украинцев донатят на ВСУ, благотворительные волонтерские фонды, сборы на амуницию для военных и т. д. Самое приятное, что может быть для активных и продвинутых благотворителей — это внесение средств от их имени. Однако следует быть уверенными, что деньги пойдут туда, куда нужно. К сожалению, несмотря на войну встречается немало ситуаций, где сбор оказывается мошенническим. Если есть сомнения в инстаграмных постах, где вроде бы собирают на форму или тепловизоры, лучше перестраховаться и отправить средства проверенным волонтерам или фондам. Всегда можно зайти в мобильное приложение « ПриватБанк а» или monobank и перевести деньги представленным фондам прямо там.

А мы предлагаем обратить внимание на эти сборы, которое на 100% надежны:

Black Box от Игоря Лаченкова и Тараса Чмута (наиболее таинственный и очень важный сбор. На него большие планы, и нашим врагам в итоге не поздоровится);

ArmWomenNow — волонтерский проект, который существует исключительно на донаты благотворителей и отшивает военную форму для женщин. Более 30% состава ВСУ — женщины. И сейчас они воюют преимущественно в мужской форме, что очень неудобно;

Армия SOS — собирают деньги на военное оборудование;

KOLO — помогают армии с амуницией;

United24;

«Вернись Живым»;

фонд Сергея Притулы;

приюты для животных — «Сириус», гуманистическое движение за права животных UAnimals, благотворительный фонд «Happy Paw», парк XII Месяцев и т. п.;

«ДоброДій», Tabletochki, «Життєлюб» — помощь детям и взрослым, которым это нужно.

Подведем итоги

Радоваться и праздновать — это не «зрада». Конечно, празднование — это не о запуске запрещенных фейерверков или хлопушек под окном. И это не о прогулках по городу в комендантский час. Всегда надо помнить, какой ценой нам дается каждый день. И потому каждый день нужно радоваться тому, что мы еще здесь, и быть безгранично благодарными за это нашим Вооруженным Силам. В этот раз Новый год будет для нас по-настоящему особенным. И мы будем полны надежды и решимости, что 2023 год станет для нас победным. А пока мы в ожидании этого великого дня, давайте радовать друг друга небольшими приятными сюрпризами. В честь Рождества, Нового года и вообще просто так.

CreditPlus По материалам:

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